The New York Times показала репортаж с американских заводов, где производят артиллерийские снаряды для Украины. Видео

США всячески помогают Украине побороть российскую агрессию. Среди прочего – американские заводы изготавливают артиллерийские снаряды для Вооруженных сил нашей страны.

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Оружие производят на заводах в Пенсильвании и Айове. Репортаж самого процесса показала газета The New York Times (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что уже в течение нескольких месяцев украинские защитники ежедневно выпускали тысячи артиллерийских снарядов американского производства по российским военным.

Все боеприпасы США, которые отправляются на поле боя ВСУ с российскими оккупантами, производят на заводах в северо-восточной Пенсильвании.

Там создают пустые снаряды, которые впоследствии отправляются в сельскую местность Айовы. Уже в Айове специалисты наполняют их расплавленной взрывчаткой и упаковывают для доставки в нашу страну.

Известно, что самое старое производство расположено в Скрэнтоне. Там стальные снаряды начали выпускать еще в 1950-х годов для Корейской войны.

Отметим: по состоянию на сегодняшний день Украина является главным получателем военной помощи от Соединенных Штатов Америки. По этому показателю она опередила лидеров прошлых лет – Израиль и Египет.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно США объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи для борьбы с российскими оккупантами. В него вошли так называемые "крылатые бомбы" GLSDB с радиусом действия 150 км, а также противотанковые ракеты Javelin, артиллерийские боеприпасы и обычные ракеты и ракеты большой дальности для HIMARS.

Палата представителей (нижняя палата Конгресса США) одобрила проект оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год в размере 858 млрд долларов. Он включает 800 млн долларов на военную помощь Украине для борьбы с полномасштабным вторжением России.

В целом же США планируют обеспечить потребности Украины в вооружении на месяцы и годы вперед.

21 декабря 2022 года, США объявили о предоставлении Украине пакета военной помощи на 1,8 млрд долларов. Среди прочего в него впервые войдут ракетная батарея Patriot и высокоточные бомбы.

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