Террористы-смертники устроили теракт возле парламента Уганды, есть погибшие и много раненых

Террористы-смертники совершили нападение на столицу Уганды (государство в Восточной Африке) Кампалу во вторник, 16 ноября. По меньшей мере три человека погибли, более тридцати получили ранения.

Об этом пишет ВВС. Как сообщается, трое нападавших на мотоциклах подорвали себя возле здания парламента и городского управления полиции. Среди погибших – двое правоохранителей. Пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии.

Журналисты предполагают, что число погибших, вероятно, будет расти. Как уточняется, в результате взрывов части тел разбросаны по улицам.

На опубликованных кадрах показаны горящие машины, которые стояли у парламента.

В качестве одной из версий случившегося рассматривается теракт. Как сообщили правоохранительные органы страны, ответственность за это несут Союзные демократические силы, связанные с Исламским государством.

Полиция также сообщила об аресте четвертого нападавшего, у него был обнаружен пояс смертника со взрывчаткой.

Don't ever underestimated the gift of life. Death snatches in a second.

Please pray for Uganda pic.twitter.com/Kz698qhVqA