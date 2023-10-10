Террористы ХАМАС массированно обстреляли ракетами израильский город Ашкелон. Фото и видео

Во вторник, 10 октября, ХАМАС массированно обстрелял ракетами израильский город Ашкелон. Сообщается, что населенный пункт впервые в истории подвергся такой мощно атаке.

Об этом пишет The Times of Israel. В результате обстрела в Ашкелоне и других близлежащих населенных пунктах зазвучали сирены воздушной тревоги (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что одну из палестинских ракет не удалось перехватить "Железным куполом".

Так, несмотря на бомбардировки Газы, ХАМАС по-прежнему имеет возможность наносить ответные удары по израильским городам.

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Как известно, ранее террористическая группировка предупредила, что будет бомбардировать Ашкелон в 17:00. Это планировалось как ответ на авиаудары Израиля по сектору Газа.

Отметим, в течение 10 октября в Израиле продолжается операция по зачистке штабов палестинского исламистского движения ХАМАС. Четвертый день войны ЦАХАЛ наносит воздушные удары по сектору Газы, поскольку премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил, что ответ на резню, устроенную боевиками в прошлую субботу, "отзовется для них в течение нескольких поколений".

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 октября Армия обороны Израиля вернула контроль над пограничными территориями, которые с начала вторжения 7 октября захватили боевики ХАМАС, и перешла к новой фазе операции. Для ее проведения в стране мобилизовали 300 тысяч резервистов.

К концу суток один из топ-чиновников движения ХАМАС Мусса Абу Марзук заявил, якобы террористы открыты к переговорам с Израилем о возможном перемирии. Он утверждал, мол, это потому, что они уже "достигли своих целей".

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