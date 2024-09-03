Telegram удалил порно-контент с дипфейками по требованию властей Южной Кореи: подробности скандала

Платформа мессенджера Telegram извинилась перед Корейской комиссией по стандартам связи KCSC и удалила порнографический контент с дипфейками по требованию властей Южной Кореи. Скандал с мошенниками, которые через Telegram отправляли адресные дипфейки, вызвал протесты в стране, после чего власти пообещали привлечь администрацию Telegram к ответственности.

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Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap, медиа-регулятор страны KCSC заявил, что в Telegram "удовлетворили их требование удалить определенные порнографические дипфейки и извинились". В свою очередь в BBC рассказывают, что южнокорейская полиция пытается найти авторов порнодипфейков, но "администрация Telegram проигнорировала семь запросов правоохранительных органов" страны.

Дипфейк – методика синтеза (с помощью искусственного интеллекта) нескольких изображений человека. Соответственно, в порнодипфейках к телам на порнографических фотографиях или видео добавляют лица других людей.

В KCSC утверждают, что Telegram по требованию Комиссии удалил 25 чатов с порнографическими дипфейками и "извинился за недосказанности в этой проблеме", а также предоставил необходимые контакты для общения с медиа-регулятором.

Как пишет BBC, в последнее время учебные заведения Южной Кореи, а точнее – их ученики и студенты – были атакованы в Telegram неизвестными. Несовершеннолетним присылали дипфейки с их лицами и сообщали, что их личные данные в сети были слиты.

По данным полиции, под атаку попали учащиеся и студенты более 500 школ и университетов, причем "фактическое количество пострадавших еще предстоит установить". Подавляющему большинству пострадавших не исполнилось 16 лет, то есть они не достигли так называемого "возраста согласия" в Южной Корее. Значительная часть подозреваемых в преступлениях – сами подростки.

Из-за таких атак люди по всей стране удаляют свои фотографии из социальных сетей или вообще дезактивируют свои аккаунты. Также люди выходят на акции протеста, потому что "разгневаны тем, что приходится цензурировать свое поведение и использование социальных сетей". Также люди недовольны работой полиции, неохотно регистрирующей такие преступления, потому что "они ненастоящие, поскольку фотографии поддельные".

В свою очередь, Национальное полицейское управление в Сеуле объявило, что "будет расследовать роль Telegram в распространении поддельных порнографических изображений детей". Причем правоохранители сообщили, что обратились в Telegram с просьбой о помощи в расследовании, но мессенджер "проигнорировал все семь их запросов".

Напомним, что французский суд завершил содержание под стражей основателя Telegram Павла Дурова. Однако миллиардера не уволили, он оставался под стражей для проведения допросов и предъявления обвинения.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Учредителя Telegram Дурова арестовали в рамках продолжающегося судебного расследования, и никаких политических мотивов у этого события нет. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон.

Известно, что ордера на арест генерального директора Telegram Дурова и его брата-соучредителя Николая во Франции издали еще в марте 2024 года.

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