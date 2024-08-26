Макрон заверил, что арест Дурова не политический: в чем обвиняют основателя Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров был арестован в рамках продолжающегося судебного расследования, и никаких политических мотивов у этого события нет. Российский программист обвиняется в отказе сотрудничать в области кибер- и финансовых преступлений в его мессенджере.

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В понедельник, 26 августа, громкое задержание, произошедшее во французском аэропорту Ле Бурже под Парижем, впервые прокомментировал президент страны Эммануэль Макрон. Он сказал, что прочитал "ложную информацию относительно Франции" после инцидента, передает Reuters.

"Это ни в коем случае не политическое решение. Решать судьям", – подчеркнул лидер государства.

Представитель полиции сообщил журналистам, что Дуров находится под следствием, дело ведут Нацподразделение по борьбе с киберпреступностью и Нацбюро по борьбе с мошенничеством. По состоянию на 26 августа 39-летний миллиардер оставался под стражей.

"Франция больше всего привязана к свободе выражения мнений и коммуникации, инноваций и предпринимательства. Так и останется", – добавил Макрон.

Напомним: задержание Дурова произошло вечером 24 августа. В компании Telegram на следующий день заверили, что соблюдают законы ЕС, включая Закон о цифровых услугах.

Тем временем в России опасаются, что французские следователи получат доступ к базам данных Telegram.

Как сообщал OBOZ.UA, Институт изучения войны обратил внимание на то, что оккупанты полагаются на мессенджер Telegram как основную альтернативу специальной связи для организации операций в Украине.

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