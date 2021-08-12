Талибы за неделю захватили уже девять афганских провинций. Карта

Боевики движения "Талибан" захватили еще три административный центра на северо-западе Афганистана. Речь идет о столицах провинций Бадахшан, Баглан и Фарах.

Об этом сообщает Euronews. Таким образом менее чем за неделю под фактически их контроль отошло уже девять провинций (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

11 августа президент Афганистана Ашраф Гани прибыл в Мазари-Шариф, крупный город, расположенный на севере страны. Этот населенный пункт талибы назвали одно из своих целей.

Также он произвел замену в вооруженных силах, назначив нового командующего армией. Кроме того, глава государства попросил помощи у бывших полевых командиров, которых ранее обвиняли в жестокости и коррупции.

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В то же время источники Washington Post в американском правительстве полагают, что афганская столица Кабул может пасть под натиском боевиков в течение трех месяцев.

Также ВВС обнародовало карту, на которой показано, кто и какие территории контролирует (состоянием на 10 августа):

Ранее в Евросоюзе заявили, что талибы контролируют более 65% территории страны, а в ООН обнародовали статистику, по которой с начала наступления боевиков погибли 183 гражданских, в том числе 27 детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Талибан" захватил административные центры Пули-Хумри и Айбак.