Талибы захватили 65% территории Афганистана, при наступлении погибли сотни мирных жителей

С начала наступления движения "Талибан" в середине июля в Афганистане под контроль боевиков отошло 65% территории страны. Во время боевых действий погибли 183 гражданских, в том числе 27 детей, и еще около 1,2 тысяч получили ранения.

Данные о жертвах 10 августа озвучила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, слова которой приводит DW. В то же время Reuters пишет о захвате уже седьмого административного центра – города Пули-Хумри, который является столицей провинции Баглан.

Представитель ООН уточнила, что мирные жители погибли именно во время боев между талибами и правительственными войсками, а также вследствие авиаударов.

По данным Детского фонда Организации, среди погибших также 27 детей, еще 136 были ранены.

Кроме того, 214 тысяч граждан были вынуждены покинуть свои дома.

В то же время официальный представитель Европейского Союза отметил, что боевики контролируют уже 65% территории страны.

Талибы захватили еще один город – Пули-Хумри, который стал седьмым административным центром, перешедшим за последние дни под их контроль.

Как пишет Bloomberg, президент США Джо Байден отметил, что не намерен отменять вывод американских войск. Он отметил, что афганские военные должны сражаться сами, а его страна окажет военную и финансовую поддержку.

Ранее бывший глава объединенного командования Вооруженных сил Великобритании, генерал Ричард Бэрронс раскритиковал вывод международной группировки войск из страны, поскольку теперь ей грозит возвращение террористической опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее боевики захватили город Айбак – столицу провинции Саманган. Этот населенный пункт сдали без боя, чтобы избежать жертв среди гражданских.