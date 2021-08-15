Столицу Афганистана захватили талибы: люди массово пытались бежать из города. Видео

После того, как в воскресенье, 15 августа, исламистское движение "Талибан" захватило столицу Афганистана Кабул, люди начали массово пытаться покинуть город. На дорогах образовались большие заторы.

Движение транспорта было перекрыто. Соответствующее видео в своем Twitter-аккаунте опубликовал Обайдулла Рахими Масвани (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"Все торопятся и спешат к себе домой", – написал автор поста.

Видео дня

На кадрах видно, что все улицы заполонили автомобили, однако движения на дорогах нет. Некоторые люди выходили из машин и продолжали свой путь пешком.

Ранее террористы "Талибана" объявили, что иностранные граждане должны уехать из Кабула. Те же, кто решат остаться в городе, обязаны будут зарегистрироваться у представителей новых органов власти.

Регистрацией иностранцев будут заниматься талибы, которых должны назначить на административные должности, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя исламистов.

Напомним, что местные власти без боя сдали Кабул "Талибану" 15 августа. Со всеми деталями событий в Афганистане вы можете ознакомиться в нашей онлайн-хронике.

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