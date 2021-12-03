В Афганистане талибы издали указ в защиту прав женщин, но забыли об учебе и труде

Исламистское движение "Талибан" издало указ, который направлен на защиту прав женщин. Это случилось спустя 3,5 месяца после захвата власти в Афганистане.

Документ был обнародован 3 декабря, передает "Голос Америки". В нем говорится, что женщина "не собственность, а благородный и свободный человек". Правда учтены далеко не все права, в частности на обучение и работу.

Так, в указе сказано, что никто не имеет права принуждать незамужнюю женщину или вдову вступать в брак или предлагать ее в качестве "компенсации" для прекращения вражды.

Также вдовы теперь смогут претендовать на часть наследства или приданное при новом замужестве.

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Позаботиться о том, чтобы женщины ознакомились со своими правами и у них была возможность отстаивать их, поручено двум министерствами и судам.

При этом, в указе ничего не сказано о правах женщин в двух сферах – образования и трудоустройства.

Так, после захвата власти талибами многие женщины не смогли вернутся на свои рабочие места, а большинство школ для девочек были закрыты.

Напомним, что талибы захватили власть в Афганистане после подтверждения вывода американских войск. 15 августа боевики взяли Кабул и объявили о полном контроле над страной.

Ранее OBOZREVATEL писал, что с приходом к власти "Талибана" женщины не могли выходить из дома без сопровождения и специальной одежды, преступникам за воровство отсекали руки, а парикмахерам запрещали следовать "американской моде".