В Афганистане убили 29-летнюю активистку, которая защищала права женщин

На севере Афганистана была застрелена 29-летняя активистка и преподаватель экономики Фрозан Сафи. Это стало первой известной смертью защитницы прав женщин после прихода к власти талибов почти три месяца назад.

Как пишет The Guardian, родственники опознали тело женщины в морге города Мазари-Шариф после того, как она пропала 20 октября. Как сообщила сестра погибшей, Рита, лицо Сафи было сильно изуродовано пулями, узнали ее только по одежде.

"У нее повсюду были пулевые ранения, их было слишком много, чтобы сосчитать: на голове, в области сердца, груди и ногах. Также у сестры забрали обручальное кольцо и сумку", – добавила Рита.

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Врач Мерадж Фароки рассказал, что это было одно из двух женских тел, которые нашли силы безопасности Талибана и доставили в провинциальную больницу Балха. Они были обнаружены рядом с телами двух мужчин в доме в Мазари-Шарифе, сказал Забихулла Нурани, директор Талибана по информации и культурным вопросам в провинции Балх. Он предположил, что погибшие могли стать жертвами "личной вражды". Полиция расследует это дело.

Издание отмечает, что начиная с августа женщины в Афганистане регулярно проводят общенациональные акции протеста против талибов, требуя восстановления и защиты своих прав. Едва ли проходит день, чтобы права женщин в стране не сузились еще больше: девочкам де-факто запрещено посещать среднюю школу, новое правительство полностью состоит из мужчин, а женщинам запрещено заниматься спортом и работать.

При этом активисты заявляют о преследовании талибами, которые усовершенствовали способы запугивания женских групп. В частности, в конце прошлого месяца погибшая Фрозан получила звонок с анонимного номера. Ей сказали, чтобы она собрала доказательства своей работы в качестве правозащитницы и уехала в безопасное место. Тогда она пыталась сбежать, однако не успела.

Также, по данным издания, сегодня экстремисты ведут в основном жестокое подавление инакомыслия, избивая женщин электрическими дубинками, задерживая и пытая репортеров, которые освещают общенациональные протесты женщин, требующих восстановления и защиты их прав.

Как сообщал OBOZREVATEL:

с приходом талибов ко власти в Афганистане женщины не могут выйти из дома без сопровождения и специальной одежды, преступникам за воровство отсекают руки, а парикмахерам запрещено следовать "американской моде". Подробнее о ситуации читайте в нашем материале.