Талибы начали рейды против афганцев, которые сотрудничали с НАТО – отчет ООН

Боевики движения "Талибан" начали искать афганцев, которые сотрудничали с силами НАТО и предыдущими властями. Они проводят рейды по домам и угрожают родным разыскиваемых.

Об этом со ссылкой на соответствующий отчет ООН пишет ВВС. Данные Организации предоставил норвежский центр глобального анализа RHIPTO.

По словам Кристиана Неллеманна, главы группы, подготовившей доклад, такая ситуация выглядит угрожающей. Хотя ранее талибы заверяли, что не намерены никому мстить.

В документе отмечается, что боевики угрожают арестовывать и пытать родных тех, кого они ищут.

Таким образом, отметил Неллеманн, в опасности может быть любой гражданин, который попал в списки талибов. Также он не исключает, что таких людей в итоге могут казнить.

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Напомним, что ранее талибы объявили Афганистан новым исламским эмиратом и намерены переименовать страну.

Как сообщал OBOZREVATEL, Афганистан перешел под управление радикальной исламистской группировки "Талибан".

Боевики заявили, что в стране больше не будет демократической системы организации власти, а управлять ею будет руководящий совет талибов.