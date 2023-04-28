'Такой страны уже нет': Медведев устроил истерику из-за заявления Молдовы относительно Путина

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев взорвался очередной истерикой из-за заявления Молдовы о запрете въезда российскому диктатору Владимиру Путину. Политик государства-террориста решил "отменить" эту страну и заявил, что ее якобы больше нет.

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Новый странный выпад Медведев сделал в своем Telegram. Порцию оскорблений получил и премьер-министр Молдовы Дорин Речан, которого неадекватный россиянин назвал "загадочным существом".

"Ну во-первых, туда сейчас никто и не собирается. Может, как-то потом… А во-вторых, и страны такой уже нет", – выдал политик, добавив, что она якобы уже "продана Румынии".

Напомним: накануне премьер-министр Дорин Речан заявил, что российскому диктатору Владимиру Путну запрещен въезд в Республику Молдова. В целом у страны длинный список чиновников РФ, которые не могут пересекать ее границу, однако он пока не может быть обнародован.

"Российская Федерация не может указывать нам, что мы должны делать, а что нет. Молдова – независимая, суверенная страна, и любой, кто не уважает выбор народа или конкретного гражданина, не должен пересекать границы государства", – заявил премьер Речан.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее у Медведева случился очередной приступ истерики из-за Польши, которая якобы хочет "присоединить" к себе Украину, чтобы в будущем воевать против России. По традиции он пригрозил цивилизованному миру ядерным оружием;

– также Медведев набросился на Великобританию, которая ввела санкции против россиян, причастных к преследованию политика Владимира Кара-Мурзы, приговоренного в РФ к 25 годам колонии. Он назвал это государство главным врагом Кремля и пригрозил отправить государство "в пучину морскую" российским оружием.

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