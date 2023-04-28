Премьер Молдовы: Путину запрещен въезд в нашу страну

Российскому диктатору Владимиру Путну запрещен въезд в Республику Молдова. В целом у страны длинный список чиновников РФ, которые не могут пересекать ее границу.

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Пока он не может быть обнародован. Об этом заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан в эфире TV8, сообщает Agora.

"Российская Федерация не может указывать нам, что мы должны делать, а что нет. Молдова – независимая, суверенная страна, и любой, кто не уважает выбор народа или конкретного гражданина, не должен пересекать границы государства", – заявил премьер.

Напомним: ранее в Молдову не пустили гражданина России, участвовавшего в войне против Украины в составе ЧВК "Вагнер". В результате проверки лица на пропускном пункте выяснилось, что это "вагнеровец", воевавший в Мариуполе и Волновахе.

В Кишинев его не пустили – россиянину пришлось вернуться в страну, из которой он вылетел. Правоохранительные органы также выяснили, что из Кишинева "вагнеровец" собирался уехать в Тирасполь.

Кроме того, в Молдове заявили, что присоединятся к группе по созданию специального трибунала для страны-агрессора России за преступления против Украины и украинского народа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Молдова начала постепенно присоединяться к санкциям, введенным Евросоюзом против России из-за ее агрессии в отношении Украины. Государство приняло решение ввести санкции по большому количеству россиян, но до завершения "всех юридических шагов" должно пройти некоторое время;

– в Молдове заявили, что не видят военной угрозы со стороны России. "Пока Украина держится, мы в безопасности", – подчеркнул вице-премьер и министр иностранных дел страны Нику Попеску.

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