Украинцы – это нация, которая умеет и имеет право задавать сложные вопросы и требовать ответов. Это признак нашего внутреннего здоровья и осознанной гражданской позиции. Сегодняшние дискуссии вокруг государственного управления в очередной раз доказывают: наше общество не равнодушно, и каждое слово, сказанное гражданином, имеет значение. Это и есть та свобода, за которую мы боремся.

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В то же время дискуссия должна делать нас сильнее и приводить к правильным выводам. При этом никакие личные эмоции или симпатии не могут подрывать общую борьбу против врага. Мы не имеем права позволить эмоциям или спорам ослабить нашу главную силу – единство.

Мы должны направить всю нашу энергию и силу в единое русло – на борьбу против оккупанта. Наша сила – в способности дискутировать, но оставаться единым фронтом, где каждый на своем месте продолжает приближать наш общий успех. Единство, выдержка и доверие к украинскому государству сегодня – такое же оружие, как и профессионализм наших военных.

Мы остановили наступление врага, продемонстрировав оккупантам и всему миру беспрецедентное единство. Мы должны сохранять его: гражданское общество, парламент, Президент, правительство, Силы безопасности и обороны. Работаем вместе. С холодным разумом и горячим сердцем. Именно от нашей ответственности сегодня зависит будущее следующих поколений.

Украина выстоит.

Слава Украине!