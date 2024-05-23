Китай начал военные учения вокруг Тайваня: что происходит

В четверг, 23 мая, Китай начал учения-"наказания" вокруг Тайваня, якобы в ответ на его "сепаратистские действия". К островному государству с ограниченным международным признанием в Восточной Азии отправились тяжеловооруженные военные самолеты и устроили имитацию атак.

При этом китайские государственные СМИ публиковали критические статьи о тайванском лидере Лае Циндэ, передает агентство Reuters. Аналитики отметили, что Пекин ненавидит его, называет "сепаратистом" и устроил военные мероприятия спустя всего три дня после того, как он победил на президентских выборах в Китайской Республике.

Во время своей инаугурационной речи Циндэ призвал КНР прекратить угрозы и сказал, что обе стороны Тайваньского пролива "не подчинены друг другу", а ранее неоднократно предлагал переговоры. Китай же рассматривает демократически управляемый Тайвань как свою собственную территорию, министр иностранных дел страны Ван И назвал нового президента "позорным".

Следом за этим, в 07:45 четверга (23:45 среды по Гринвичу) командование армии Китая заявило о старте военных учений "Объединенный меч-2024А" с участием авиации, флота, сухопутных и ракетных войск. Китайские силы сосредоточились в Тайваньском проливе, на севере, юге и востоке Тайваня, а также в районах вокруг контролируемых им островов Цзиньмэнь, Мацу, Уцю и Дунъинь.

По данным китайских СМИ, туда направились десятки истребителей с боевыми ракетами, которые вместе с военными кораблями "нанесли удары по ценным военным целям". Сообщается, что учения продлятся два дня.

"Однако, в отличие от аналогичных учений "Совместный меч", проведенных в апреле прошлого года, эти имеют пометку "А", что открывает двери для потенциальных последующих действий. Министерство обороны Тайваня осудило их, заявив, что направило силы в районы вокруг острова, его противовоздушная оборона и ракетные силы наземного базирования отслеживают цели и что оно уверено, что сможет защитить свою территорию", – пишет Reuters.

Агентство процитировало также анонимного высокопоставленного чиновника Тайваня. По его словам, китайские учения "являются частью сценария, которого они ожидали". Он предупредил, что правительство острова "всесторонне следит" за военными передвижениями КНР и пока не наблюдал каких-либо крупномасштабных перемещений китайских наземных и ракетных сил. Также отмечается, что районы, в которых сегодня сосредоточились китайские военные, находятся за пределами прилежащей зоны Тайваня – в 24 морских милях от побережья главного острова. Там говорят, что пока в этой ситуации "политические сигналы сильнее военных".

"На Тайване, где люди давно привыкли к военной активности Китая, не было никаких признаков тревоги. Валютный рынок работает нормально, без аномального входа или выхода иностранного капитала", – добавили аналитики.

В последний раз Пекин проводил крупномасштабные военные учения вблизи Тайваня в 2023 и 2022 годах. По информации американской разведки, Россия может помогать Китаю с подготовкой к нападению на Тайвань, ведь обе страны стали теснее сотрудничать в военных вопросах.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Индо-Тихоокеанского командования США Джон Акилино предположил, что война между Китаем и Тайванем может начаться до 2027 года. Он подчеркнул, что пока КНР продолжает наращивать свой военный и ядерный потенциал в невиданных со времен Второй мировой войны масштабах.

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