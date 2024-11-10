Тайвань поздравил Трампа с победой на выборах тайным письмом: CNN указал на резкое изменение политики

Правительство Тайваня направило Дональду Трампу тайное письмо после его победы на президентских выборах. Тихая передача письма резко контрастирует с телефонным звонком между избранным президентом Трампом и президентом Тайваня после выборов 2016 года.

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Оба случая имели схожие цели – поздравить нового президента, но разные подходы показывают, как Тайвань и многие другие страны теперь обращаются к Трампу другими способами. Об этом сообщает CNN.

Тайваньское правительство стремится развить дружественную динамику с новым президентом США в первые дни после его победы на выборах. Бывший чиновник администрации Трампа рассказал, что в прошлый раз некоторые считали, что Тайвань воспользовался Трампом, позвонив ему по телефону и перевернув десятилетия политики США, в соответствии с которой будущие президенты не должны разговаривать с Тайванем, учитывая уважение США к политике Китая.

Однако, по словам бывших чиновников Трампа, контрастирующие действия также показывают, что переходная команда нового президента более осмотрительно относится к разговорам с мировыми лидерами в этот переходный период.

С момента победы на президентских выборах в начале этой недели Трамп пока не имел прямых контактов с правительством Тайваня, сообщили источники, знакомые с его разговорами в последние дни. Но телефонный разговор между лидером Тайваня и Трампом все еще может потенциально состояться в течение переходного периода.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп постарается разорвать углубленные партнерские отношения между противниками Штатов: Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей. Ожидается, что он применит свою фирменную "смесь воинственных угроз и дружеских отношений" с некоторыми диктаторами.

Напомним, бывший советник новоизбранного президента США Дональда Трампа Брайан Ланза заявил, что новая администрация сосредоточится на достижении мира в Украине, а не на том, чтобы предоставить Киеву возможности вернуть территории, оккупированные Россией. Приоритетом Штатов является "прекращение убийств".

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