Сын Трампа отказался от должности в Белом доме: СМИ узнали причину

Дональд Трамп младший, старший сын вновь избранного президента США Дональда Трампа, решил не присоединяться к администрации своего отца в Белом доме. Вместо этого он работает в компании венчурного капитала 1789 Capital, которая специализируется на инвестировании в консервативные инициативы.

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Об этом сообщили издания Financial Times и Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники. По информации собеседников журналистов, Трамп-младший станет партнером в фирме 1789 Capital, основанной в 2022 году донором Трампа Омидом Маликом.

Целью компании является поддержка предприятий, которые, по мнению ее учредителей, будут способствовать "следующей эпохе американского процветания". Принципы 1789 года Capital отличаются от популярных стандартов ESG (экологического, социального и корпоративного управления). В то же время компания придерживается собственной модели – EIG, что делает акцент на предпринимательстве, инновациях и экономическом росте.

Одной из первых инвестиций компании стала поддержка платформы Tucker Carlson Network, созданной правым журналистом Такером Карлсоном. Известно, что Карлсон брал интервью у кремлевского диктатора Владимира Путина.

Дональд Трамп младший активно способствовал отцу в его переизбрании, в частности, он был важной фигурой в продвижении сенатора Джеймса Венса на должность вице-президента. Кроме того, он сыграл роль в установлении связей с Робертом Фрэнсисом Кеннеди-младшим, поддержавшим Трампа в президентской кампании после отказа от своих амбиций.

Не менее важно то, что Дональд Трамп младший активно работает в криптовалютной сфере. Вместе с братьями Эрик и Беррон он участвует в бизнесе World Liberty Financial, который занимается криптовалютами и был запущен в этом году.

Напомним, Трамп подчеркнул, что бывшей кандидатке в президенты от Республиканской партии Никки Гейли и бывшему госсекретарю Майку Помпео места в Белом доме не найдется.

Как сообщал OBOZ.UA, еще до официального вступления в должность Трамп начал формировать свою команду чиновников, в частности, назначил республиканца Майка Волца советником по национальной безопасности.

Ранее Трамп объявил еще о двух ключевых фигурах в своей будущей администрации. В частности, он намерен назначить конгрессвумен Элиз Стефаник на должность посла США в ООН, а бывшего исполняющего обязанности директора Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) Тома Гомана – "пограничным царем", наделив его широкими полномочиями по депортации нелегальных иммигрантов.

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