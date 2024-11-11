Элиз Стефаник и не только: Трамп начал формировать свою команду чиновников до официального вступления в должность

Избранный президент США Дональд Трамп начал формировать свою новую команду еще до официального вступления в должность главы государства и объявил еще о двух ключевых фигурах в будущей администрации. Он намерен назначить конгрессменку-республиканку Элиз Стефаник на должность посла США в ООН, а также назначить бывшего исполняющего обязанности директора Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) Тома Хомана "пограничным царем", наделив его широкими полномочиями по депортации нелегальных иммигрантов.

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Об этом Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social и в комментарии New York Post. Он также дал краткие характеристики своим кандидатам на эти должности.

Так, вечером в воскресенье, 10 ноября, Трамп сообщил, что возвращает иммиграционного чиновника Тома Хомана для наблюдения за границами страны в новой администрации. Он назвал Хомана "ярым сторонником пограничного контроля".

"Я рад объявить, что бывший директор ICE и ярый сторонник пограничного контроля Том Хоман присоединится к администрации Трампа и будет отвечать за границы нашей страны (неофициально царь границ), включая, помимо прочего, южную границу, северную границу, всю морскую и авиационную безопасность", – написал Трамп в сети.

Он добавил, что Хоман также будет отвечать за депортацию нелегальных мигрантов на родину.

Дональд Трамп пообещал начать крупнейшую в истории США операцию по депортации мигрантов. Ожидается, что Хоман будет играть ключевую роль в реализации его обещания. Эта должность не требует утверждения Сенатом.

"Я не сомневаюсь, что он проделает фантастическую работу, то, чего мы давно ждем", - подытожил новоизбранный президент США.

Что известно о Томе Хомане

Том Хоман возглавлял иммиграционную службу во время первой администрации Трампа и известен как "жесткий иммиграционный чиновник".

Выступая на национальном съезде "Республиканской партии" в июле, Хоман сказал, что советует нелегальным иммигрантам начать паковать свои вещи уже сейчас.

Он также намекнул свою роль в депортации.

"Трамп вернется в январе. Я вернусь вслед за ним и проведу самую большую операцию по депортации, которую когда-либо видела наша страна", – заявил тогда Хоман.

Вместе с тем, он сообщил американским СМИ, что в рамках реализации планов Трампа будет действовать гуманным образом.

"Когда мы будем заниматься этой работой, мы будем знать, кого мы ищем. Скорее всего, мы будем знать, где они находятся, и все будет проводиться гуманным образом", – сказал он.

Элиз Стефаник

В заявлении для газеты New York Post Трамп сообщил, что намерен выдвинуть кандидатуру Элизы Стефаник на должность посла США в ООН. Он охарактеризовал ее как "невероятно сильного, жесткого и умного борца за Америку прежде всего".

Стефаник, возглавляющая объединение республиканских законодателей в Палате представителей уже пятый срок, сообщила газете, что приняла это предложение, для нее это "настоящая честь".

Семья ее отца происходила из Галиции, в свое время она стала самой молодой женщиной, когда-либо избранной в Конгресс.

Ранее Трамп назначил Сьюзи Уайлс главой аппарата администрации. В своей речи, посвященной победе на выборах, Трамп назвал ее "Снежной королевой", имея в виду ее самообладание.

Также потенциальными членами будущей администрации Трампа называют миллиардера Илона Маска и Роберта Кеннеди-младшего.

Сенатор от Флориды Рик Скотт, возможно, станет главой большинства в Сенате – его кандидатуру уже поддержали Маск и другие.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах создаст комиссию по проверке эффективности работы правительства. Он отметил, что комиссию возглавит миллиардер Илон Маск.

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