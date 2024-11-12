Трамп избрал советника по нацбезопасности: кто такой Майкл Волц и что он говорил об Украине

На днях в США опубликовали окончательные результаты выборов, согласно которым Дональд Трамп во второй раз стал президентом страны. Еще до официального вступления в должность он начал формировать свою команду чиновников, в частности назначил республиканца Майка Уолца советником по вопросам национальной безопасности.

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Это отставной армейский "зеленый берет", который является ведущим критиком Китая и известный своими неоднозначными высказываниями о войне в Украине. О таком назначении 12 ноября сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Это мощная роль, требующая утверждения Сенатом. Уолц будет отвечать за информирование Трампа по ключевым вопросам национальной безопасности и координацию с разными агентствами. Раскритиковав администрацию Байдена за провальный вывод войск из Афганистана в 2021 году, Уолц публично похвалил внешнеполитические взгляды Трампа", – говорится в публикации.

У республиканца длинная история в политических кругах Вашингтона. Он был директором по оборонной политике при министрах обороны Дональде Рамсфелде и Роберте Гейтсе. В 2018 году его избрали в Конгресс.

Майк Волц является главой подкомитета вооруженных сил Палаты представителей, занимающегося военной логистикой, а также входит в состав специального комитета по разведке. Кроме того, он является членом оперативной группы республиканцев в отношении Китая.

По данным издания, Уолц, служивший в Национальной гвардии в звании полковника, подверг критике деятельность Китая в Азиатско-тихоокеанском регионе и заявил о необходимости для США быть готовыми к потенциальному конфликту в регионе.

Отношение Уолца к войне в Украине

Недавно республиканец признал, что его взгляды на Украину изменились. После вторжения российских войск в 2022 году он призвал администрацию президента Джо Байдена предоставить Киеву большее оружия, чтобы помочь ему оттеснить врага. Однако во время мероприятия в прошлом месяце Уолц заявил, что необходимо пересмотреть цели США в Украине.

"В интересах ли Америки, собираемся ли мы вкладывать время, средства и ресурсы, которые нам сейчас так нужны в Тихом океане?" – риторически сказал он.

Также американец похвалил Трампа за то, что он подтолкнул союзников по НАТО тратить больше средств на оборону, но в отличие от новоизбранного президента не предлагал Штатам выйти из Альянса. По его убеждению, они "могут быть союзниками и друзьями и вести тяжелые разговоры".

Ранее Трамп объявил еще о двух ключевых фигурах в своей будущей администрации. В частности, он намерен назначить конгрессмена-республиканца Элиз Стефаник на должность посла США в ООН, а бывшего исполняющего обязанности директора Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) Тома Хомана – "пограничным царем", наделив его широкими полномочиями по депортации нелегальных иммигрантов.

Как сообщал OBOZ.UA, советник действующего президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден будет убеждать администрацию Трампа и Конгресс в необходимости поддержки Украины. Отмечалось, что эту тему он будет обсуждать 13 ноября, когда республиканец по приглашению демократа посетит Овальный кабинет.

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