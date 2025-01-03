'Как можно так быстро предать Родину, язык и принципы?' Патриотическое видео с Оксаной Марченко 1999 года всплыло в сети

В сети всплыло архивное видео с Оксаной Марченко, которая на протяжении многих лет строила карьеру в Украине и была ведущей известных проектов, однако после начала большой войны предала родину. На записи, сделанной в 1999 году, когда украинцы праздновали 8 годовщину Дня Независимости, журналистка уверенно ходила по Киеву с патриотической речью.

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Однако, похоже, любовь к деньгам у жены коллаборанта Виктора Медведчука занимает гораздо более важное место, чем моральные принципы и любовь к своей стране. На обнародованной записи можно увидеть, что когда-то телеведущая искренне поддерживала ВСУ. Теперь же она снимает проект "Паломница", один из выпусков которого угождает рупорам Кремля и подтверждает пророссийский нарратив, что Крым якобы всегда был частью РФ.

На видео Оксана Марченко с сыном на руках шагает по главной улице Киева – Крещатику и поздравляет украинцев с национальным праздником. Тогда предательница говорила, что ей как матери очень не нравятся игрушки наследника, среди которых оружие или военная техника. Она добавила, что рано или поздно будет раскрывать мальчику значение такого понятия как армия, но отмечала: "Рядом с выстроенными воинами безоружность моего сына будто подкрепляется мощной защитой".

Иронично, что тогда Оксана Марченко планировала раскрыть наследнику понятие "добра и зла", где светлой стороной были именно военные ВСУ. Она заметила: "У тебя есть рубашка, сынок, она защищает тебя от всего злого, от ветра, от холода, дождя и всяческих невзгод. Так же армия, сынок, для нашей страны. Она защищает тебя, меня, нашу бабушку, всех детишек и взрослых от всего злого, что может быть. Скоро он узнает, что такое родина и что такое независимость. Независимость выбирают, не выбирают Родину".

Однако с годами проукраинская позиция Марченко кардинально поменялась. Оказалось, что перейти на сторону того самого "зла", от которого сейчас воины ВСУ защищают наше государство, для нее не было слишком сложным решением. Пользователи сети отметили, что для телеведущей деньги стали важнее Родины.

"Деньги катастрофически меняют людей".

"Как можно так быстро предать и родину, и язык, и земляков, и принципы, и мысли. Любовь к деньгам победила".

"А потом деньги душу захватили".

"Она просто брехло, которое выбирает деньги вместо всего".

До того, как Марченко кардинально изменили деньги, она часто появлялась в эфире украинского телевидения. В сети показали архивное видео 1999 года, где предательница работала ведущей новостей на телеканале "Перший національний" (современное название "Перший").

Ранее OBOZ.UA рассказал, как с годами менялась Оксана Марченко, которую сейчас трудно узнать.

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