'Свели счеты': премьер-министр Израиля сделал первое заявление после убийства лидера 'Хезболлы'

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал ликвидацию лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы в Бейруте. Таким образом Израиль "свел счеты" с боевиками.

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Соответствующее заявление Нетаньяху сделал в субботу, 28 сентября. Он отметил, что пока Насралла был жив, он мог быстро восстановить силы "Хезболла", которые ЦАХАЛ подорвал серией недавних операций.

"Поэтому я отдал приказ – и Насралы больше нет с нами", – заявил Нетаньяху.

"Мы свели счеты с тем, кто несет ответственность за убийство бесчисленного количества израильтян и многих граждан других стран, включая сотни американцев и десятки французов", – добавил он.

Политик также сказал, что Израиль сейчас находится на пороге того, что кажется "историческим поворотным моментом" в борьбе с врагами.

Напомним, что 27 сентября Армия обороны Израиля нанесла мощный удар по Дахие – пригороду Бейрута, столицы Ливана. Его целью был главный штаб "Хезболлы".

Этим ударом был ликвидирован главарь террористической группировки "Хезболла" Хасан Насралла. Вместе с ним в бункере погибли и другие руководители боевиков.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и премьер Мохаммад Реза Ареф пригрозили Израилю ответом на убийство лидера "Хезболлы". В свою очередь израильские военные пригрозили аятолле.

– Также стало известно, что Али Хаменеи после ликвидации Израилем Насраллы перевезли в безопасное место внутри страны с усиленными мерами безопасности.

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