"Свели счеты": премьер-министр Израиля сделал первое заявление после убийства лидера "Хезболлы"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал ликвидацию лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы в Бейруте. Таким образом Израиль "свел счеты" с боевиками.
Соответствующее заявление Нетаньяху сделал в субботу, 28 сентября. Он отметил, что пока Насралла был жив, он мог быстро восстановить силы "Хезболла", которые ЦАХАЛ подорвал серией недавних операций.
"Поэтому я отдал приказ – и Насралы больше нет с нами", – заявил Нетаньяху.
"Мы свели счеты с тем, кто несет ответственность за убийство бесчисленного количества израильтян и многих граждан других стран, включая сотни американцев и десятки французов", – добавил он.
Политик также сказал, что Израиль сейчас находится на пороге того, что кажется "историческим поворотным моментом" в борьбе с врагами.
Напомним, что 27 сентября Армия обороны Израиля нанесла мощный удар по Дахие – пригороду Бейрута, столицы Ливана. Его целью был главный штаб "Хезболлы".
Этим ударом был ликвидирован главарь террористической группировки "Хезболла" Хасан Насралла. Вместе с ним в бункере погибли и другие руководители боевиков.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и премьер Мохаммад Реза Ареф пригрозили Израилю ответом на убийство лидера "Хезболлы". В свою очередь израильские военные пригрозили аятолле.
– Также стало известно, что Али Хаменеи после ликвидации Израилем Насраллы перевезли в безопасное место внутри страны с усиленными мерами безопасности.
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