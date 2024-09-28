'Несправедливое кровопролитие приведет к уничтожению': Иран пригрозил Израилю после убийства лидера 'Хезболлы'

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и премьер Мохаммад Реза Ареф пригрозили Израилю ответом на убийство лидера "Хезболлы". В свою очередь израильские военные пригрозили аятолле.

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Угрозами стороны обменялись в соцсетях. Официально Али Хаменеи и "Хезболла" еще не сделали заявление об ответе на убийство лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы.

В частности, первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф в сети написал, что убийство Насраллы приведет к уничтожению Израиля.

"Мы предупреждаем лидеров оккупационного режима, что несправедливое кровопролитие, особенно генерального секретаря "Хезболлы", мученика Сейеда Хасана Насраллы, приведет к их уничтожению", – отметил он.

О "несправедливом кровопролитии" написал и аятолла Хаменеи, который пообещал "еще более сокрушительные удары по изношенному телу сионистского режима". Отдельно он добавил, что "плохой сионистский режим не стал победителем в результате этого зверства".

В свою очередь, военные Израиля на эти сообщения в сети поинтересовались у Резы Арефа и Хаменеи, находятся ли они в безопасных укрытиях. Также они рекомендуют лидерам Ирана пользоваться пейджерами и обещают при необходимости "прислать еще биперов".

Но, несмотря на все эти сообщения, официально правительство Ирана и "Хезболла" лишь обнародовали заявление, в котором они пообещали "продолжать свой джихад в противостоянии врагу, поддерживая Газу и Палестину, защищая Ливан и его устойчивый народ".

В заявлении не упоминается, кто является врагом, и как группа отреагирует на убийство своего давнего лидера.

К сетевой полемике подключился и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, заявивший, что "серьезно озабочен драматической эскалацией событий в Бейруте за последние 24 часа" и призвал прекратить "цикл насилия".

"Цикл насилия должен прекратиться сейчас. Все стороны должны отойти от края пропасти. Народ Ливана, народ Израиля и весь этот регион не могут позволить себе полноценную войну", – написал он в сети.

Как сообщал OBOZ.UA, после ликвидации Насраллы в Иране обеспокоились судьбой своего духовного лидера. Али Хаменеи перевезли в безопасное место внутри страны с усиленными мерами безопасности.

Напомним: Армия обороны Израиля ликвидировала главаря террористической группировки "Хезболла" Хасана Насраллу. Лидер боевиков был уничтожен в результате ракетного удара по бункеру в Бейруте. Кроме того, были уничтожены другие руководители террористической организации.

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