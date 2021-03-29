Суэцкий канал разблокировали для судоходства: Ever Given прошел опасный участок

Судоходное движение через Суэцкий канал в Египте возобновилось в понедельник, 29 марта, после того, как контейнеровоз Ever Given почти неделю блокировал один из самых загруженных водных путей в мире.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на заявление адмирала Усама Раби, председателя Управления Суэцкого канала (SCA). Ведомство сообщило, что египетские власти "успешно спасли и спустили на воду гигантский панамский контейнеровоз Ever Given".

Чиновник, участвовавший в спасательной операции, отметил, что теперь Суэцкий канал "свободен". Добавим, что это кратчайший судоходный маршрут между Европой и Азией.

Из-за ЧП с контейнеровозом заблокированными оказались как минимум 369 судов, заявил Раби. Среди них были десятки контейнеровозов, балкеров, нефтяных танкеров и судов со сжиженным природным или нефтяным газом.

Судя по навигационным данным портала marinetraffic.com, по состоянию на 18:20 (по Киеву) судно прошло узкую часть Суэцкого канала, где оно могло в очередной раз застрять.

Корабль вышел в Горькие озера, где он должен пройти техосмотр, а потом – отправиться в порт назначения (Роттердам, Нидерланды).

"Необходимость завершения этой операции была очевидной и беспрецедентной", – сказал Питер Бердовски, генеральный директор голландской фирмы Smit Salvage, которая занималась "освобождением" судна.

Напомним, судно длиной 400 метров ранее этого же дня удалось снять с мели. Корабль начал двигаться со скоростью 1,5 узла, но из-за сильного ветра Ever Given развернуло и контейнеровоз снова застрял. Правильную траекторию движения удалось вернуть.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Грузовой контейнеровоз Ever Given тайваньской транспортной компании Evergreen Marine сел на мель в Суэцком канале и заблокировал движение еще утром 23 марта. Там образовалась пробка из морских судов.

Отмечалось, что работы по разблокировке канала от застрявшего там контейнеровоза продлятся минимум до 31 марта. Суда с грузами из-за ЧП оказались в ловушке.