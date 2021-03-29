Снятый с мели контейнеровоз Ever Given снова блокировал Суэцкий канал. Фото и видео нового ЧП

В Суэцком канале контейнеровоз Ever Given, который в понедельник, 29 марта, удалось снять с мели, снова блокировал движение. Из-за сильного ветра судно развернуло и оно снова застряло.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник на канале. Сообщается, что нос корабля при этом оставался на плаву и, несмотря на то, что судно развернулось, оно не село на мель еще раз.

На данный момент контейнеровоз Ever Given при помощи буксиров возобновил движение по водному пути на север, он находился в центре Суэцкого канала.

Как сообщал OBOZREVATEL:

23 марта в Египте огромный грузовой контейнеровоз Ever Given тайваньской транспортной компании сел на мель в Суэцком канале и заблокировал движение, из-за чего там образовалась пробка из морских судов.

Отмечалось, что работы по разблокировке Суэцкого канала от застрявшего там грузового контейнеровоза продлятся минимум до 31 марта. Суда с грузами из-за ЧП оказались в ловушке.