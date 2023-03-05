Судья из Гааги назвал главное условие международного трибунала над Путиным

Для создания трибунала над президентом России Владимиром Путиным необходимо успешное голосование в Генеральной ассамблее ООН. "За" должны проголосовать не только представители стран Европейского Союза, но и других 90 государств, тогда приговор может быть вынесен в течение недель.

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Об этом рассказал судья Народного суда в Гааге Стивен Рэп в эфире национального телемарафона. В частности, он пояснил, что Украина может осудить начальника генштаба РФ Валерия Герасимова и даже министра обороны РФ Сергея Шойгу, но не президента или премьер-министра государства-агрессора.

"Поэтому нужен международный суд. Все, что для этого нужно, – это голосование в Генеральной ассамблее ООН", – сказал он.

По словам судьи, РФ может заблокировать создание трибунала в Совбезе ООН, но не способна помешать созданию суда, поскольку не имеет права вето в Генассамблее.

Так, создать трибунал можно и за пределами Совбеза, главное – поддержка минимум 90 представителей стран, не являющихся членами Евросоюза.

По словам судьи, созданный трибунал не сможет сразу взять Путина под стражу, однако обвинения сделают его международным изгоем.

"Мы можем увидеть смену режима в РФ, когда к власти придут другие люди. Они могут быть неидеальными, но они могут увидеть, что Путин допустил ошибку, и отправить его под суд. Это вполне возможный процесс", – сказал Стивен Рэп.

Если трибунал будет создан, у защиты Путина не будет контраргументов против обвинений, и приговор может быть вынесен в течение недель, а не лет, как это происходило с другими военными преступниками.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 января Европейский парламент принял резолюцию с призывом создать трибунал над диктаторами Путиным и Лукашенко за преступления против Украины. Аналогичную резолюцию 26 января приняли в ПАСЕ.

По словам заместителя секретаря Госдепа США Виктории Нуланд, трибунал за преступления РФ в Украине может быть готов к лету 2023 года. Сейчас Соединенные Штаты и "Большая семерка" упорно работают над его созданием.

Ранее бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко выразил уверенность в том, что Путин не сможет избежать наказания, а сам трибунал может быть создан довольно быстро.