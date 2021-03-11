Судно с украинцами затонуло в Черном море: двое моряков погибли

В Черном море недалеко от румынского порта Констанца затонуло судно Volgo Balt 179. На его борту находилось 13 моряков – все граждане Украины. Из них два человека погибли, еще один считается пропавшим.

Сухогруз принадлежал эстонской компании и направлялся из Ростова-на-Дону (Россия) под флагом Коморских островов. Об этом сообщается на сайте компании Group Services Petroleum (GSP), участвующей в спасательной операции (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Известно, что Румынское агентство по спасению человеческих жизней на море (ARSVOM) направило к месту катастрофы принадлежащее ему судно Artemis. Спасательные работы проводились в очень плохую погоду, при сильном ветре до 50 км/ч и волнах до 4 метров.

По информации, предоставленной GSP, экипаж был украинским. Двое из 13 моряков на борту корабля погибли (один из них уже после спасения), еще один исчез, поэтому операция продолжалась.

В составе спасенного экипажа из 10 человек есть женщина – она ранена, но находится в стабильном состоянии.

Отмечается, что после завершения операции моряков доставят к пассажирскому причалу в порту Констанца, куда и направлялось затонувшее судно.

По данным vesselfinder.com, Volgo Balt 179 постройки 1973 года имел полную грузоподъемность 3500 тонн и длину 114 метров. В первой информации, предоставленной News.ro представителями ARSVOM, говорилось, что судно является российским. Однако в пресс-службе Росморречфлота это отрицают, заверяя, что граждан России на борту этого корабля не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 февраля в Черном море поблизости села Рыбаковка (Березанский район Николаевской области) загорелся сухогруз PRINCE 4. Балкер шел из Николаева в Суэцкий канал под флагом Коморских островов.