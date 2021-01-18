Украинцы – об аварии сухогруза у Турции: волны были до 6 м, судно затонуло за 5 мин
Украинские моряки, которых удалось спасти с затонувшего у берегов Турции сухогруза Аrvin, рассказали, что судно пошло ко дну за считанные минуты.
Ведь вокруг из-за резкого ухудшения погоды бушевал настоящий шторм, пишет Укринформ. По словам мужчин, сильный ветер привел к возникновению волн высотой 6 метров.
"На корабле услышали хруст, тогда был объявлен сигнал тревоги. Сигнал о том, что судно тонет, отправили в 12:20. Судно затонуло быстро, примерно за 5 минут", – вспоминают члены экипажа.
Украинцы добавили, что из-за сложных погодных условий корабль не мог двигаться по определенному маршруту, а потому был вынужден встать на якорь. Никто из команды не ожидал, что высота волн превысит 3,5-4 метра.
Также спасенные граждане рассказали, что на судне были моряки, которые вышли в свой первый рейс. Впрочем, также там работали и люди, которые уже неоднократно заключали контракт. Например, третий механик проработал на затонувшем сухогрузе семь лет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
трагедия с сухогрузом произошла 17 января. Его экипаж состоял из 12 человек, среди которых 10 – граждане Украины и двое – России.
Спасти удалось только шестерых. Известно, что два человека погибли, поиски еще четырех по состоянию на вечер 17 января продолжались.
Оператором сухогруза оказалась украинская компания Tesoro Marine из Одессы, однако судно шло под флагом Палау.
В сети опубликовали список имен всех 12 моряков с корабля, затонувшего вблизи турецкой провинции Бартын.
Девушка спасенного с сухогруза украинца Владислава Затерко рассказала, что они узнали о катастрофе, как и о спасении парня, из новостей в интернете.