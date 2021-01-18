Украинцы – об аварии сухогруза у Турции: волны были до 6 м, судно затонуло за 5 мин

Украинские моряки, которых удалось спасти с затонувшего у берегов Турции сухогруза Аrvin, рассказали, что судно пошло ко дну за считанные минуты.

Ведь вокруг из-за резкого ухудшения погоды бушевал настоящий шторм, пишет Укринформ. По словам мужчин, сильный ветер привел к возникновению волн высотой 6 метров.

"На корабле услышали хруст, тогда был объявлен сигнал тревоги. Сигнал о том, что судно тонет, отправили в 12:20. Судно затонуло быстро, примерно за 5 минут", – вспоминают члены экипажа.

Украинцы добавили, что из-за сложных погодных условий корабль не мог двигаться по определенному маршруту, а потому был вынужден встать на якорь. Никто из команды не ожидал, что высота волн превысит 3,5-4 метра.

Также спасенные граждане рассказали, что на судне были моряки, которые вышли в свой первый рейс. Впрочем, также там работали и люди, которые уже неоднократно заключали контракт. Например, третий механик проработал на затонувшем сухогрузе семь лет.

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