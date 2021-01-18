Крушение сухогруза у берегов Турции: появились данные о спасенном украинце. Фото и видео

Девушка спасенного с сухогруза "Арвин" украинского моряка Владислава Затерка рассказала, что они узнали о крушении из интернета. Судно затонуло у берегов Турции.

Татьяна Царюк заявила "Суспільному", что парень последний раз выходил с ней на связь 17 января около 11:00. Тогда он ей сказал, что судно попало в шторм (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Несколько часов мы были в панике и истерике. Они не понимали, что происходит, с компанией связаться было невозможно. Как-то мама Влада связалась, сказали, что утром позвонят. Информации никакой не было. Мы своими силами искали", – отметила девушка.

По ее словам, родные узнали, что Владислав жив из интернета, когда он попал в объективы камер.

"Только в интернете нашли видео, на котором видно, как его проводили в карету скорой помощи. И именно он попал в камеру", – сказала она.

Царюк добавила, что на связь парень пока не вышел и они не знают, когда он вернется домой.

Как сообщал OBOZREVATEL, сухогруз "Арвин" затонул у берегов Турции 17 января. Поисково-спасательная операция проходила под руководством местных властей, она осложнялась плохими погодными условиями.

На борту было 12 моряков – 10 украинцев и двое россиян. Позднее был опубликован список с именами членов экипажа. По разным данным, погибли 4 или 5 человек.