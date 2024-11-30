"Судьба мира не может оставаться в руках пяти постоянных стран-членов Совбеза": Эрдоган призвал к немедленной реформе ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал деятельность Организации Объединенных Наций и заявил, что она больше не является эффективным инструментом глобального управления. По его словам, для исправления ситуации необходимо провести реформу ООН.

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При этом Эрдоган подчеркнул, что реформировать ООН необходимо как можно быстрее. Об этом турецкий президент заявил на открытии форума TRT World Forum в Стамбуле, сообщает информационное агентство "Анадолу".

Президент Турции подчеркнул, что судьба почти 200 стран мира не может быть оставлена ​​на усмотрение пяти постоянных членов Совета Безопасности.

"ООН необходимо полностью реформировать. Мир нельзя отдать на милость пяти постоянных членов Совета Безопасности стран. Судьба 194 стран не может быть оставлена ​​в руках или на устах одного из этих пяти постоянных членов", – заявил Эрдоган.

Эрдоган также отметил список изменений, которые уже были внесены в нынешнюю систему, включая создание Международного уголовного суда и инициативу "Альянса цивилизаций" Турции и Испании, направленную на укрепление сотрудничества после террористических атак 2001 года на США.

Турецкий президент добавил, что вторжение России в Украину продемонстрировало слабость международной системы. При этом он подчеркнул, что конкуренция между государствами с каждым днем ​​становится все более разрушительной и агрессивной.

"Российско-украинская война, которая скоро начнется уже четвертый год, продемонстрировала нам слабость международной системы, основанной на правилах. Происходят события, которые повлияют не только на ближайшие 5–10 лет, но и на будущее наших внуков", – отметил президент Турции.

Примечательно, что согласно ст. 24 Устава ООН, на Совет Безопасности возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В настоящее время в Совбез ООН входят пять постоянных членов с правом вето – США, Великобритания, Франция, Китай и Россия.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предпринял нелепую попытку оправдаться за поездку на саммит БРИКС в российской Казани. Также он выдал свое объяснение по поводу встречи с диктатором Владимиром Путиным.

Ранее в Офисе президента заявили, что присутствие Гутерреша на БРИКС – это окончательное обнуление репутации ООН и ее генсека.

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