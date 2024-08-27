Суд во Франции продлил арест Павла Дурова: сколько он будет находиться под стражей

Во вторник, 27 августа, во Франции был продлен срок содержания под стражей основателя и владельца Telegram Павла Дурова еще на 48 часов. Как пояснили в прокуратуре, соответствующее решение было принято накануне и согласовано в суде.

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Об этом сообщает французский вещатель France 24. Как отмечается, по истечении этого срока прокуратура либо еще продлит срок содержания под стражей, либо в суде предъявит ему официальные обвинения.

Общий срок содержания под стражей Дурова достиг 96 часов. Согласно законодательству Франции, срок ареста без предъявленных обвинений не может быть больше 144 часов.

А тем временем за Дурова заступилось руководство страны-агрессора, добавляет французский вещатель. В частности, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что арест россиянина "похож на прямое запугивание руководителя крупной компании".

Как сообщал OBOZ.UA, Дуров был задержан 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел на своем самолете. Как сообщают масс-медиа Франции, против Дурова выдвинуты серьезные обвинения, включая пособничество терроризму, наркоторговлю и отмывание денег.

Хотя официальных обвинений прокуратура Франции еще не объявляла, она показала перечень обвинений, которые могут быть предъявлены против Дурова. В частности, это:

соучастие в разработке онлайн-платформы для незаконных операций в составе организованной группы;

отказ в предоставлении по требованию компетентных органов информации или документов, необходимых для расследований;

соучастие в хранении порнографических изображений несовершеннолетних;

соучастие в распространении порнографического контента с несовершеннолетними в составе организованной группы;

соучастие в приобретении, перевозке, хранении и сбыте наркотиков;

соучастие в предложении, продаже или предоставлении без законной причины оборудования, инструментов, программ или данных, разработанных или адаптированных для получения доступа или повреждения автоматизированной системы обработки данных;

соучастие в организованном мошенничестве;

участие в преступном объединении с целью совершения преступления;

отмывание доходов, полученных от организованной преступной группы;

предоставление криптографических услуг для обеспечения конфиденциальности;

предоставление криптографического инструмента, обеспечивающего аутентификацию или мониторинг целостности без предварительного декларирования;

импорт криптографического инструмента, обеспечивающего аутентификацию или мониторинг целостности без предварительного декларирования.

В свою очередь руководство Telegram официально заявляет, что компания придерживается всех европейских законов, включая требование модерации контента.

Между тем в России опасаются, что французские следователи получат доступ к базам данных Telegram.

Институт изучения войны обратил внимание на то, что оккупанты полагаются на мессенджер Telegram как основную альтернативу специальной связи для организации операций в Украине.

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