"Это абсурдно": в Telegram сделали официальное заявление о задержании во Франции Павла Дурова

В компании Telegram на следующий день после задержания гендиректора Павла Дурова во Франции заверили, что соблюдают законы Европейского Союза, включая Закон о цифровых услугах. Мол, "абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой".

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Соответствующий пост появился на официальном канале мессенджера 25 августа. Пресс-служба Telegram поддержала руководителя.

Дурову "нечего скрывать", и он часто путешествует по Европе, отметили сотрудники компании.

"Почти миллиард пользователей по всему миру используют Telegram как средство общения и как источник важной информации. Мы ждем скорейшего разрешения этой ситуации. Telegram с вами всеми", – сказано в сообщении.

Напомним: разработчика и владельца мессенджера Telegram, 39-летнего Павла Дурова арестовали в аэропорту Парижа Ле-Бурже. Это произошло 24 августа около 20:00 по местному времени. Его задержали из-за "отказа сотрудничества с правоохранительными органами". Следствие, кроме прочего, подозревает, что инструментарий его мессенджера используют наркодилеры и другие преступники.

По данным СМИ, в Telegram заранее разработали план действий на случай задержания своего основателя.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Российские власти, "военкоры" и СМИ в один голос заговорили о "несправедливости" задержания Дурова. Они испугались того, что французские следователи получат доступ к Telegram.

– Владелец соцсети Х, американский миллиардер Илон Маск также выступил в поддержку Дурова.

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