Суд Варшавы арестовал виновника ужасающей аварии, в которой погиб 14-летний подросток из Украины

Варшавский суд удовлетворил требование прокуратуры и арестовал на три месяца виновника смертельного ДТП в польской столице несколько дней назад, в котором погиб 14-летний подросток из Украины. В польской прокуратуре арестованному инкриминируют сразу две статьи, по которым мужчине грозит до 25 лет тюрьмы.

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Об этом сообщила Окружная прокуратура в Варшаве. Ее спикер, прокурор Петр Антони Скиба отметил, что у подозреваемого уже есть две судимости, поэтому суд вряд ли найдет смягчающие обстоятельства в действиях подозреваемого, хотя последний уже раскаивается.

"Суд учел данные прокуратуры и арестовал этого водителя по подозрению в совершении двух преступлений. Первое касается причинения смертельного ДТП, связанного с бегством с места аварии. Второе - нарушение запрета движения в наземном движении", – пояснил спикер прокуратуры.

Речь идет о 43-летнем водителе автобуса Анджее К. По словам г-на Скибы, когда подозреваемого задержали, в его организме зафиксировали 2 промилле алкоголя.

"Мы знаем, что Анджей К. был ранее судим за хранение наркотических средств, а еще раньше был осужден за помощь иностранцам в незаконном пересечении границы", – добавил представитель варшавской прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, этот водитель микроавтобуса сбил на пешеходном переходе 14-летнего украинца и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Помощь украинскому подростку оказал случайный свидетель аварии, оказавшийся военным прохожий. Парня забрали в больницу, однако он скончался в результате серьезных травм головы и грудной клетки.

Господин Скиба уточнил, что после бегства с места ДТП "злоумышленник уехал на окраину Варшавы, где спрятал свое транспортное средство". После этого Анджей К. направился к родственнику, с которым "употребил значительное количество алкоголя".

По словам прокурора, сам арестованный "чувствует себя виноватым в совершенном", но утверждает, что был трезв за рулем и что не заметил, что кого-то сбил. Непонятно, зачем тогда подозреваемый пытался скрыть свой микроавтобус.

Однако г-н Скиба подтверждает, что "автобус ехал не слишком быстро". Об этом свидетельствует целостность авто.

"Скорее всего, подросток задел зеркало автомобиля. Фактически, только оно было повреждено", – сказал прокурор Скиба.

Напомним, что ранее два гражданина Украины погибли и двое пострадали в аварии у пограничного перехода в Польше. Они были пассажирами буса, якобы врезавшегося в грузовик на обочине.

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