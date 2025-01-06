В Варшаве на пешеходном переходе сбили насмерть 14-летнего украинца: все обстоятельства трагедии

Водитель микроавтобуса сбил на пешеходном переходе 14-летнего украинца в столице Польши в Варшаве. После этого мужчина скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

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Помощь украинскому подростку оказал прохожий - военный. Парня забрали в больницу, однако он скончался в результате серьезных травм головы и грудной клетки. Трагедия произошла еще 3 января, пишет Радио Свобода.

О том, что погиб гражданин Украины, в окружной прокуратуре Варшавы сообщили сегодня, 6 января.

"Пострадавший является гражданином Украины. Злоумышленник – гражданин Польши. После совершенного подозреваемый спрятал микроавтобус в окрестностях Варшавы. Там он потреблял алкоголь с одним из членов семьи", – заявил на пресс-конференции пресс-секретарь окружной прокуратуры в Варшаве Петр Скиба.

Отмечается, что пока не известно, был ли погибший парень беженцем. Скиба добавил, что "это станет известно завтра после того, как правоохранители пообщаются с мамой жертвы аварии".

СМИ уточняют, что водитель микроавтобуса почти сразу был задержан. 4 января 43-летний Анджей К. на момент задержания находился в состоянии алкогольного опьянения. за хранение наркотиков и помощь иностранцам в нелегальном пересечении границы.

Прокурор направит в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания водителя под стражей. Ему инкриминируют две статьи – совершение ДТП со смертельным исходом и бегство с места происшествия. Ими предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 20 лет.

Ранее сообщалось, что в конце 2024 года агрессивный поляк в Варшаве набросился на украинскую телеведущую Ольгу Фреймут.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 октября двое граждан Украины погибли и двое пострадали в аварии у пограничного перехода в Польше. Они были пассажирами буса, якобы врезавшегося в грузовик на обочине.

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