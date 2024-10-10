В Польше в ДТП попал бус с украинцами: есть погибшие

Утром 10 октября два гражданина Украины погибли и двое пострадали в аварии возле пограничного перехода в Польше. Они были пассажирами буса, якобы врезавшегося в грузовик на обочине.

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Полиция расследует причины аварии. Об этом сообщают RMF24 и "Польское агентство прессы" (PAP), публикуя некоторые кадры с места происшествия.

Отмечается, что ДТП произошло около 04:00 в четверг возле пограничного перехода в районе села Медика. Бус с пассажирами "врезался в грузовик, стоявший на магистрали №28".

"В автобусе ехали семь граждан Украины. Погибли два человека – женщина и мужчина. По данным полиции, жертвам ДТП было 45 и 60 лет. Еще двоих доставили в больницу", – говорится в публикации польского СМИ.

Там добавили, что на месте происшествия полиция под руководством прокурора устанавливала причины аварии. Национальную дорогу №28 перекрыли для движения.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 июля возле Познани (Польша) в ДТП попал микроавтобус Fiat Ducato, в котором ехали украинцы. Транспорт врезался в заднюю часть грузовика: водитель погиб, остальные люди пострадали.

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