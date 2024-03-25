Суд Испании приостановил решение о временной блокировке Telegram: в чем причина

Высокий суд Испании в понедельник приостановил действие своего собственного постановления, которое было установлено, чтобы заблокировать услуги приложения для обмена сообщениями Telegram в стране. Сейчас судьи ожидают отчета полиции о влиянии временного запрета на пользователей.

Об этом сообщает агентство Reuters. В пятницу судья Сантьяго Педрас согласился приостановить работу Telegram в Испании, расследуя заявления нескольких медиакомпаний о том, что приложение позволяет пользователям загружать свой контент без разрешения.

Приостановка должна была вступить в силу в понедельник. Но в понедельник Педрас решил приостановить исполнение приказа и вместо этого поручил национальной полиции подготовить отчет о "характеристиках Telegram, а также о влиянии временной приостановки на его пользователей", согласно заявлению суда.

Медиа-компании страны подали в суд на Telegram из-за продолжающегося нарушения авторских прав. Telegram отказался комментировать обвинения.

В ходе расследования Педрас запросил информацию о личностях пользователей, подозреваемых в незаконном распространении защищенного контента. Суд заявил, что власти не выполнили его просьбу.

Ассоциация испанских потребителей FACUA заявила, что приветствует "тот факт, что реакция на его меру заставила судью задуматься о том огромном влиянии, которое она будет иметь", и надеется, что полицейский отчет заставит его отозвать приказ.

По данным наблюдателя за конкуренцией CNMC, Telegram является четвертым по популярности сервисом обмена сообщениями в Испании. Его использовали почти 19% испанцев, опрошенных CNMC.

Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что Telegram содержит ряд угроз для безопасности Украины, и призвали искать пути решения проблемы.

В начале марта в Telegram заявили, что получили от властей Украины перечень "потенциально проблемных" каналов. В компании заверили, что проверяют контент на соответствие правилам мессенджера, и при необходимости обещают принять меры.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Telegram произошел сбой. Сервис медленно работал и часто обновлялся, в нем зависали отправка сообщений, загрузка чатов и взаимодействие с ботами.

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