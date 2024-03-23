Верховный суд Испании временно запретил Telegram: что происходит

Верховный суд Испании постановил приостановить работу мессенджера Telegram в ответ на иск нескольких медиакомпаний. Они пожаловались, что приложение позволяет пользователям загружать контент, защищенный авторским правом.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источник в суде. Известно, что иск против Telegram подалиAtresmedia, EGEDA, Mediaset и Telefonica.

Судья Сантьяго Педрас согласился заблокировть Telegram в Испании на время расследования.

По словам источника, ответственность за блокировку будет лежать на операторах мобильной связи.

По данным Национальной комиссии по рынкам и конкуренции CNMC, Telegram является четвертым по популярности сервисом обмена сообщениями в Испании. Его используют почти 19% жителей страны, опрошенных CNMC.

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