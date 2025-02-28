Суд Франции вынес приговор мужчинам, которые забросали 'коктейлями Молотова' консульство РФ в Марселе: как их наказали

Двое французских ученых приговорены судом страны на восемь месяцев тюремного заключения (со смягчением до домашнего ареста с ношением электронного браслета) за то, что бросили три пластиковые бутылки, наполненные жидким азотом, в сад российского консульства в Марселе. Свой поступок они объяснили ненавистью к РФ за развязанную Кремлем войну против Украины.

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48-летнему Василе Х. и 59-летнему Жоржу С. были предъявлены обвинения в "покушении на повреждение или порчу чужого имущества опасными для людей способами" и в "несанкционированном изготовлении взрывного или зажигательного устройства". Как передает Le Figaro, осужденные работали во французском Национальном центре научных исследований (CNRS).

Василе Х. – доктор физико-материалов, родившийся в Румынии. На заседании он признал свою вину.

"Я полностью подавлен и сожалею об этом... Как защитнику окружающей среды, мне это больно. Я весьма чувствителен к нынешней обстановке, и выборы в США пошли не в правильном направлении. Мы с Жоржем часто разговаривали и решили, что нам нужно что-то сделать к 24 февраля (третьей годовщине полномасштабного российского вторжения. – Ред.)", – сказал исследователь.

Василе Х. добавил, что идею с азотом придумал его товарищ, "потому что он очень хороший физик".

Как рассказал осужденный, рано утром они вместе пошли в CNRS, чтобы забрать жидкий азот – продукт, хранящийся при температуре -196 градусов по Цельсию, который при заливке в закрытую бутылку превращается в газ, в результате чего давление там повышается, "как давление воздуха в шине велосипедиста".

"Жидкий азот недоступен в продаже, он слишком летуч. Мы тем же утром пошли за ним в лабораторию и поместили все в термос", – добавил Жорж С.

Затем мужчины сели в машину и направились к консульству Российской Федерации. С собой они взяли пластиковые бутылки из-под газировки, маски и перчатки.

Жорж С. рассказал, что первая бутылка не долетела до территории дипобъекта, упав рядом с соседним зданием. Кстати, ученые использовали Google Maps, чтобы уточнить местонахождение своей "цели".

На месте происшествия произошли по меньшей мере два взрыва, за которыми последовал белый дым. На месте инцидента работали около 30 пожарных и даже саперы, а Москва пожаловалась на "террористическую атаку".

Мужчины признались, что, вернувшись в CNRS, очень переживали и почувствовали угрызения совести.

"Я не испытываю враждебности к российскому народу, я просто против его правительства. Я не оценивал и не принимал во внимание дипломатические последствия, которые это будет иметь", – добавил Василе Х. на суде.

Подозревая, что их уже ищет полиция, исследователи в конце дня отправились на демонстрацию в поддержку Украины, где их и арестовали. "Я подозревал, что нас поймают. Потом я подумал, что мы поступили очень глупо", – сказал Жорж С. В Le Figaro добавили, что у возлюбленной ученого – украинские корни.

Василе Х., отвечая на вопросы о причинах поступка, также заявил: "Мы не должны стоять безучастно перед лицом насилия".

До этого исследователи не нарушали закон. Выслушав аргументы стороны обвинения и адвокатов, суд приговорил обвиняемых к восьми месяцам тюремного заключения, но в течение пяти дней его заменят на режим домашнего ареста с электронным браслетом.

Как ранее писал OBOZ.UA, в третью годовщину полномасштабной войны России против Украины в Берлине и других городах Германии провели митинги в поддержку нашей страны. С вечера понедельника, 24 февраля, Бранденбургские ворота в столице ФРГ подсвечивались синим и желтым.

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