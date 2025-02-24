Во французском Марселе на территории консульства РФ произошел взрыв: на месте работают десятки пожарных и полицейских. Видео

Утром 24 февраля на территории российского консульства в Марселе (Франция) раздался взрыв. Предварительно, неизвестные бросили в сад диппредставительства емкости с зажигательной смесью.

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Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на пожарную службу города. Российская пропаганда уже назвала событие "терактом".

"Незадолго до восьми утра в российское консульство были брошены два коктейля Молотова. Они попали в сад дипломатического здания, никто не пострадал", – говорится в сообщении французского СМИ.

На месте происшествия работали около тридцати пожарных и правоохранителей.

Примечательно, что генконсул России в Марселе Станислав Оранский в комментарии СМИ заявил, якобы взрыв прозвучал "внутри консульства".

Со своей стороны спикер российского МИД Мария Захарова высказалась, что событие на территории дипучреждения РФ "имеет все признаки теракта".

Консульство РФ расположено на авеню Амбруаз-Паре, в 8-м округе города. В целом там сгруппировано много дипломатических представительств, в частности Египта, Туниса, Армении, Сан-Томе и Принсипи.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 января в Стокгольме задержали мужчину, пытавшегося прорваться на территорию посольства РФ. В частности, 45-летний водитель на автомобиле въехал в ворота российского дипломатического ведомства в столице Швеции, и он уже был участником инцидентов с ним в 2015 и 2018 годах.

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