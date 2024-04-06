Страны восточного фланга НАТО еще не согласовали кандидатуру Рютте на должность генсека – Bloomberg

Некоторые страны Восточной Европы, являющиеся членами НАТО, до сих пор не поддерживают стремление премьер-министра Нидерландов Марка Рютте стать новым генсеком Альянса. На данный момент он не заручился поддержкой со стороны четырех государств: Венгрии, Румынии, Словакии и Турции.

Об этом пишет Bloomberg. Страны восточного фланга НАТО хотят увеличить представительство региона на высших должностях военного альянса.

По данным издания, вышеупомянутые государства в рамках частных переговоров поставили перед Рютте вопрос о географическом представительстве региона в руководстве НАТО. Политик заверил представителей стран, что этот вопрос находится в поле его зрения, говорят источники.

Также Bloomberg сообщает, что Турция стремится сделать так, чтобы у нового генерального секретаря НАТО не было предвзятого отношения к членам альянса в Евросоюзе.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее во Франции заявили, что поддержат избрание премьер-министра Нидерландов Марка Рютте следующим генеральным секретарем НАТО.

В то же время в Венгрии выступили против. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто в очередной раз повторил, что официальный Будапешт не поддерживает избрание Рютте следующим генсеком НАТО. В то же время он порадовался за то, что на этот пост наконец-то появился кандидат от Центральной Европы.

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