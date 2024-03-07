Франция поддержит избрание Рютте генсеком НАТО: способен создать очень широкую коалицию

Во Франции заявили, что поддержат избрание премьер-министра Нидерландов Марка Рютте следующим генеральным секретарем НАТО. Главу нидерландского правительства называют главным претендентом на замену Йенса Столтенберга в должности генсека Альянса.

Об этом сказал премьер-министр Франции Габриэль Атталь во время визита в Нидерланды в среду, 6 марта, передает AFP. Политик отметил, что у 57-летного Марка Рютте есть опыт и он сможет приложить усилия для коллективной безопасности стран блока.

"Конечно, мы поддерживаем кандидатуру Марка Рютте в НАТО, учитывая его опыт, его способность создать очень широкую коалицию и способность действовать ради нашей коллективной безопасности", – сказал французский премьер.

Отметим, что преемник Столтенберга, который руководит НАТО в течение десяти лет, будет объявлен до июльского саммита Альянса в Вашингтоне.

Ранее против кандидатуры Марка Рютте выступили в Венгрии. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто выдал, что Будапешт не может поддержать избрание на должность генерального секретаря НАТО "человека, который раньше хотел поставить Венгрию на колени".

Он напомнил о позиции Нидерландов по спору между ЕС и Будапештом об обеспокоенности ситуацией с верховенством права в Венгрии. В частности, Рютте в 2021 году осудил новое законодательство Венгрии против ЛГБТ.

Как сообщал OBOZ.UA, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что его страна не продвигает своего кандидата на пост генерального секретаря НАТО.

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