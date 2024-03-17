Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит кандидата Нидерландов на должность генсека НАТО

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто повторил, что официальный Будапешт не поддерживает избрание нидерландца Марка Рютте следующим генеральным секретарем НАТО. В то же время порадовался за то, что на этот пост наконец-то появился кандидат от Центральной Европы.

Он подчеркнул, что нынешний премьер-министр Нидерландов не получит голоса от его страны. Слова политика процитировало агентство Agerpres.

"Мы, безусловно, не собираемся поддерживать кандидатуру Марка Рютте. Мы не будем его поддерживать! Как мы можем поддерживать человека, ранее заявлявшего, что Венгрию нужно поставить на колени", – высказался венгерский министр.

Он добавил, что Венгрия рада наконец-то видеть кандидата из Центральной Европы – то есть румынского президента Клауса Иоганниса.

"У НАТО никогда раньше не было кандидата из Центральной Европы, теперь у нас есть кандидат, и это хорошая новость. Что из этого получится, каким будет результат, мы еще не знаем", – добавил Сийярто.

По данным СМИ, в настоящее время наиболее вероятным кандидатом на замену Енса Столтенберга считают Марка Рютте, завершающего работу в должности премьер-министра Нидерландов. Однако с его избранием могут возникнуть трудности из-за позиции Венгрии и Турции, а также из-за политического влияния Дональда Трампа, имеющего реальные шансы победить на президентских выборах в США.

К тому же вызов кандидату от Нидерландов бросил президент Румынии Клаус Иоганнис, тоже желающий побороться за должность генсека.

На этом фоне министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш выразил убеждение, что Североатлантическому альянсу не стоит назначать Рютте на должность генсека без предварительной "широкой дискуссии" о будущих вызовах НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, во Франции заявили, что поддержат избрание Марка Рютте следующим генсеком НАТО. Там подчеркнули, что 57-летний политик имеет опыт и он сможет приложить усилия для коллективной безопасности стран блока.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!