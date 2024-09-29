Страны ЕС отказались покупать оружие у Швейцарии из-за нейтралитета в отношении Украины

Совет кантонов Швейцарии на этой неделе отклонил предложение Национального совета предоставить Украине защитные шлемы и жилеты, ссылаясь на закон о нейтралитете. В ответ некоторые европейские государства заявили о нежелании покупать у страны военную технику.

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О решении швейцарского федерального правительства сообщила местная немецкоязычная газета Neue Zürcher Zeitung, подчеркивая: упомянутые защитные средства украинцам не пришлют, потому что те "могут использоваться не только в гражданских, но и в военных целях". Со своей стороны издание Swissinfo информирует, что из-за этого от союзника отвернулась соседняя Германия и еще несколько государств.

"Страны тесно связаны политически и экономически и разделяют во многом одинаковые ценности. Германия также является самым большим покупателем швейцарского оружия, амуниции и других военных товаров. Но теперь она решила исключить швейцарские компании с некоторых закупок Бундесвера", – говорится в публикации.

Согласно приведенным данным, соответствующее письмо поступило в федеральное ведомство по вооружениям Armasuisse. Теперь среди оборонных компаний Швейцарии "царит тревога", а политики со всех ее партий возмущены решением Берлина, который "не уважает демократические процессы и нейтралитет страны".

Издание добавило, что Германия направила четкий сигнал: Швейцарию не воспринимают как надежного партнера, поскольку она и Берлину запретила передавать военное оборудование Украине, и это самое важное.

OSINT-исследователь и аналитик Антон Павлушко из Германии объяснил возмущение швейцарцев. По его словам, производителей страны "выпиливают" с рынка вооружений, потому что та уже три года блокирует любые поставки своей продукции в Украину, где идет война.

"Потому что хитро нейтральная", – заявил о Швейцарии немецкоязычный аналитик.

Он добавил, что в одном из последних случаев Берлин хотел закупить для Бундесвера 100 тысяч маскировочных сеток, но без швейцарских фирм.

Причины спора и кто какие страны возмущены

"А началось все с того, что два года назад Швейцария запретила немцам передать Украине 12 400 выстрелов для "Гепардов" (зенитные самоходные установки). На них стоит формально швейцарская 35-мм пушка Oerlikon GDF, производителя которой купил Rheinmetall", – сообщил OSINT-исследователь.

Известно, что Германия закупила эти боеприпасы в Швейцарии 30 лет назад. Однако вторая отказала в праве реэкспортировать их Киеву, сославшись на собственное законодательство, регулирующее военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами и прямо запрещающее реэкспорт военных материалов швейцарского производства в воюющие страны.

Даже заявив о своем четком осуждении военной агрессии России против Украины, Берн отметил, что такие нормы закона для их сферы ВПК обязательны для выполнения. Это решение стало причиной резкого недовольства Берлина, который со своей стороны напомнил, что, будучи членом оборонного блока НАТО, Германия должна иметь возможность поддерживать своих партнеров по Альянсу, в частности в сфере военной помощи. И если Швейцария будет препятствовать этому, то ему придется искать другие решения, о чем страна уже официально сообщила все швейцарские предприятия оборонной сферы.

В прошлом году по такому пути пошли Нидерланды, где парламент принял решение полностью прекратить закупку оборонного оборудования у Швейцарии. Это последовало за тем, как Берн заблокировал реэкспорт 96 танков типа Leopard 1, хранившихся в Италии. Нидерланды были готовы оплатить их ремонт и модернизацию в Германии перед отправкой в Украину.

По сообщениям СМИ, Дания и Испания тоже рассматривают возможность в будущем обходиться без продукции швейцарского ВПК. Так, два года назад Швейцария запретила Копенгагену передачу Украине колесных бронетранспортеров Piranha III, также ссылаясь на свое законодательство, регулирующее военно-техническое сотрудничество. А вот Мадрид хотел передать Киеву импортируемые из Швейцарии 35-миллиметровые зенитные ракеты, но и здесь .

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Швейцария выразила поддержку мирной инициативе Китая и Бразилии для завершения войны в Украине. Там заявили, что она предлагает альтернативу "агрессивной риторике, которая звучала на заседаниях ООН со стороны Украины и России".

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