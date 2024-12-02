Страны Балтии введут санкции против тех, кто подавляет протесты в Грузии

Три страны Балтии – Эстония, Латвия, Литва – совместно договорились ввести санкции против тех, кто подавлял законные протесты в Грузии. Массовые протесты в стране начались из-за отказа власти от евроинтеграции, силовики применяют против участников акций силу.

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Об этом в воскресенье, 1 декабря, на своей странице в социальной сети Х сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Глава эстонского ведомства не уточнил, какие санкции будут задействованы и против кого именно.

"Три страны Балтии совместно договорились ввести национальные санкции против тех, кто подавлял законные протесты в Грузии. Противники демократии и нарушители прав человека не приветствуются в наших странах", – написал он.

В грузинской оппозиции поприветствовали санкции стран Балтии против властей Грузии. Одна из лидеров грузинского оппозиционного объединения "Сильная Грузия" Саломе Самадашвили, сказала, что правящая партия "Грузинская мечта" не оставила другого выхода друзьям Грузии, и они решили "ввести жесткие санкции против режима".

"Тот факт, что лучшие друзья Грузии, три страны Балтии, которые на протяжении многих лет были движущей силой на европейском пути Грузии, решили сделать этот шаг, показывает, что наша страна находится перед угрозой катастрофы. Сегодня друзья нашей страны пытаются спасти страну от этой катастрофы, в том числе таким путем", – сказала Самадашвили.

По ее мнению, другие страны Европейского Союза также начнут вводить санкции против грузинских силовиков и властей.

"Я уверена, что так будет продолжаться, и в конце концов мы придем к тому, что все государства, кроме Виктора Орбана, наложат санкции на этот режим. Я также ожидаю, что в ближайшем будущем мы увидим санкции и со стороны Соединенных Штатов Америки", – заявила Самадашвили.

Тем временем в ряде стран ЕС послы Грузии подали в отставку. Речь идет о представителях страны в Болгарии, Италии, Литве, Нидерландах, а также в США. Они также бойкотируют решение партии власти "Грузинская мечта" приостановить процесс вступления в ЕС до 2028 года.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 декабря в Тбилиси начался очередной протест. Учасники акции организовали шествие от здания парламента к зданию Общественного вещателя, перекрыв проспект Костава.

Накануне после жесткого разгона протеста в грузинской столице пророссийский премьер Грузии Иракли Кобахидзе поблагодарил силовиков за якобы "терпение" и "мягкие задержания", выдав, что те якобы действовали "на значительно более высоком уровне, чем полиция США и Европы". Заявление Кобахидзе мгновенно подхватили российские пропагандисты.

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