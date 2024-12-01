В Тбилиси люди снова собираются на протест возле парламента: президент скоро выступит с заявлением. Видео

В столице Грузии Тбилиси вечером в воскресенье, 1 декабря, начался очередной протест против решения правительства приостановить переговоры о вступлении в ЕС. Учасники акции организовали шествие к зданию Общественного вещателя, перекрыв проспект Костава. В 21:00 ожидается выступление президента Саломе Зурабишвили.

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Как передает "Эхо Кавказа", не исключено, что именно у здания Общественного вещателя Грузии 1 декабря будет эпицентр протеста. Дорога здесь перекрыта, акция проходит с требованием отставки руководства вещателя.

По состоянию на 20:00 (18:00 по Киеву) шествие продолжалось, водители поддерживали его участников.

Грузинский спецнац у здания парламента подготовил водомет на боковой улице, со стороны Первой гимназии.

Тем временем в президентской резиденции во Дворце Орбелиани в проходят консультации оппозиции и гражданского сектора по координации действий.

В 21:00 президент Саломе Зурабишвили должна выступить с заявлением.

Министерство иностранных дел Грузии распространило заявление, где говорится, что оно "твердо стоит на страже национальных интересов Грузии и служит реализации целей, определенных Конституцией Грузии".

Ведомство осудило "давление на дипломатическую службу Грузии и призывы к саботажу".

"Попытки вмешательства со стороны иностранных государств в функционирование институтов суверенного государства неприемлемы. Грузинские власти добросовестно выполняли соглашение об ассоциации с ЕС в процессе интеграции в ЕС, даже до получения статуса кандидата", – говорится в заявлении МИД.

А экс-министр обороны Грузии Ираклий Аласания заявил, что он еще десять лет назад предупреждал об угрозе изменения внешнего курса.

"Насильственное подавление голоса народа недопустимо. Борьба за европейское будущее – это не только единственный прагматичный путь, но и моральный долг перед тысячами достойных граждан, которые пожертвовали своей жизнью за свободу Грузии. Мы обязаны защищать волю народа и путь его развития", – говорится в заявлении Аласании, которое опубликовала его супруга.