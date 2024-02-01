Столтенберга выдвинули на Нобелевскую премию мира за попытки остановить войну в Украине

Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга выдвинули на получение Нобелевской премии мира. Это сделал заместитель главы Либеральной партии Норвегии Venstre Абид Раджа, он утверждает, что в течение прошлого года никто не работал больше для достижения мира и демократии в Европе и мире, чем Столтенберг.

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Об этом пишет норвежская газета VG. В частности, речь идет о попытках генсека Североатлантического альянса остановить войну в Украине.

"Столтенберг ездил в Турцию, Великобританию, США и ряд других стран, пытаясь провести переговоры, которые могли бы остановить войну в Украине", – отметил Раджа.

Политик добавил, что за пределами Украины никто не работал для приближения мира в нашем государстве больше, чем генсек НАТО. Столтенберг заставил многих мировых лидеров изменить свои взгляды, а также "был бескомпромиссным перед лицом тоталитаризма".

"Он никогда не устает. Он неустанно работает ради мира в Украине и является единственным за пределами Украины, кто был и остается важнейшей силой мира. Он является тем самым связующим звеном, которое помогало уладить разногласия во время сотрудничества для создания мира в Украине", – подчеркнул заместитель главы Venstre.

Раджа отметил, что он начинает гордиться тем, что он норвежец, видя, что делает его соотечественник Йенс Столтенберг.

Отметим, что в прошлом году Столтенберга также выдвигали на получение Нобелевской премии мира.

Как сообщал OBOZ.UA, лауреаткой Нобелевской премии мира в 2023 году стала иранская активистка и защитница прав женщин Наргес Мохаммади. Поскольку за свою активную борьбу с архаическими законами женщину удерживают в тюрьме Тегерана, награда была передана ее детям.

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