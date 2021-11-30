Столтенберг заявил, что в Латвию готовы перебросить более 40 тыс. солдат НАТО: названа причина

Североатлантический альянс, при необходимости, в кратчайшие строки готов отправить в Латвию более 40 000 своих солдат. Среди прочего, для недопущения обострения ситуации на границе, вероятно, из-за наплыва нелегальных мигрантов.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с латвийским президентом Эгилом Левитсом. Она прошла 29 ноября в Риге, передает российский "Интерфакс".

По словам дипломата, Альянс последовательно осуществляет наиболее масштабное со времен холодной войны расширение общей системы обороны.

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Сегодня боевые группы уже развернуты в Польше и странах Балтии. Столтенберг подчеркнул, что свое присутствие НАТО усилило на море и в воздухе.

"Мы также работаем в тесном сотрудничестве с союзниками в области обучения, которое направлено на предотвращение любой угрозы для них, особенно на восточном фланге – в балтийском регионе", – отметил он.

Генеральный секретарь НАТО добавил, что Альянс обеспечит присутствие войск союзников в балтийском регионе, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации на границах Латвии, Литвы и Польши.

Напомним: американский ракетный эсминец USS Arleigh Burke (Арли Берк) 25 ноября вошел в Черное море для проведения учений с союзниками и партнерами по НАТО. Его направил Шестой флот Военно-морских сил США.

Как сообщил OBOZREVATEL, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш призвал НАТО и ЕС следить за ситуацией у украинских границ, где фиксируют скопление войск России. По его словам, они должны дать четкий сигнал Кремлю о последствиях в случае эскалации.