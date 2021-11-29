Премьер Латвии – о войсках РФ у границ Украины: ЕС и НАТО должны дать сигнал, что будут 'четкие последствия'

Европейский Союз и Североатлантический альянс должны следить за ситуацией у границ Украины, где фиксируется скопление российских войск. Это важно, чтобы вовремя дать четкий сигнал России, что в случае эскалации ее ожидают последствия.

Такое убеждение высказал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на совместной пресс-конференции после встречи с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Она транслировалась на Facebook-странице службы новостей LTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам главы латвийского правительства, на сегодня в Европе одновременно наблюдается несколько угроз. Одной из них является гибридная атака на Польшу, Латвию, Литву и в целом ЕС. Он подчеркнул, что ныне указанные страны вынуждены бороться с нелегальным потоком мигрантов, который организованно направляют через европейские границы.

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"У нас очень четкая и единая политика, и ее поддерживают наши партнеры – ЕС и НАТО", – отметил Кариньш.

Концентрацию войск РФ у украинских границ он назвал второй угрозой в регионе.

"Поэтому важно, чтобы ЕС и НАТО следили за ситуацией и дали России четкий сигнал, что эскалация будет иметь последствия", – подчеркнул премьер Латвии.

Помимо этого, он указал на другие проблемы, тоже упомянув в их контексте страну-агрессора Россию. А именно напомнил о росте цен на газ в Европе, "который создается искусственно".

"Хотя российская компания "Газпром" выполняет договоры с коммерческими европейскими партнерами, она не обеспечила в достаточном количестве газ в хранилищах, что создает дефицит и рост цен", – заявил Кариньш.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у главы РФ Владимира Путина заявили, что Россия "ни на кого наступлений не готовит". Публикаци в украинских и западных СМИ, а также высказывания руководства Украины спикер лидера Кремля Дмитрий Песков назвал "нагнетанием истерики".