В Черное море вошел эсминец НАТО с "Томагавками" на борту. Фото

Американский ракетный эсминец USS Arleigh Burke (Арли Берк) в четверг, 25 ноября, вошел в Черное море для проведения учений с союзниками и партнерами по НАТО. Его направил Шестой флот Военно-морских сил США.

Об этом сообщили на странице командования объединенных вооруженных сил НАТО в Неаполе в Twitter. Он оснащен ракетами "Томагавк" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Быстрый и опасный USS Arleigh Burk входит в Черное море. USS Arleigh Burke – основной корабль класса эсминцев с управляемыми ракетами", – сказано в сообщении.

'Fast and Feared'..... #USSArleigh Burke enters the #BlackSea.



The USS Arleigh Burke is the lead ship of a class of guided missile destroyers. They were the first Destroyers in the world equipped with the AEGIS Weapons Systems.