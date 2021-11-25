В Черное море вошел эсминец НАТО с "Томагавками" на борту. Фото

Американский ракетный эсминец USS Arleigh Burke (Арли Берк) в четверг, 25 ноября, вошел в Черное море для проведения учений с союзниками и партнерами по НАТО. Его направил Шестой флот Военно-морских сил США.

Об этом сообщили на странице командования объединенных вооруженных сил НАТО в Неаполе в Twitter. Он оснащен ракетами "Томагавк" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Быстрый и опасный USS Arleigh Burk входит в Черное море. USS Arleigh Burke – основной корабль класса эсминцев с управляемыми ракетами", – сказано в сообщении.

'Fast and Feared'..... #USSArleigh Burke enters the #BlackSea.



The USS Arleigh Burke is the lead ship of a class of guided missile destroyers. They were the first Destroyers in the world equipped with the AEGIS Weapons Systems.#WeAreNATO #AlwaysViligiant @USNavy @afneurope pic.twitter.com/zjfAEutIAp — NATO JFC Naples (@JFC_Naples) November 25, 2021

Отметим, с 30 октября по 4 ноября эсминец также находился в акватории Черного моря для проведения учений.

Видео дня

Он развивает скорость до 30 узлов (56 км/ч) и способен выполнять разнообразные задачи, благодаря своему мощному и сбалансированному вооружению, управляемому единой системой Иджис.

На вооружении USS Arleigh Burke стоят артиллерийская установка Mark 45 127 мм, две шестиствольные зенитные установки Phalanx 20-мм, ракеты "Гарпун", "Томагавк" и другие системы.

Длинна эсминца составляет 142 метра, а ширина – 18 метром. Экипаж насчитывает 337 человек вместе с 23 офицерами.

USS Arleigh Burke ввели в эксплуатацию в 1991 году. Он был задействован а обеспечении воздушной безопасности Боснии и Герцеговины в 1995 году, наносил удары ракетами "Томагавк" в Ираке в 2003 году, а в 2014-ом – использовался в Сирии по боевикам террористической организации Исламское государство.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 ноября в Черное море вошел американский сухогруз Ocean Grand с катерами типа Island для Военно-морских сил ВСУ. Новые суда получили названия "Сумы" и "Фастов".