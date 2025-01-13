Столкновение поездов в Страсбурге: количество раненых достигло 68 человек, выяснилось первые детали следствия

По состоянию на 12 января стало известно о том, что в результате редкой аварии с участием двух поездов во французском Страсбурге вечером в субботу пострадали 68 человек.

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Подробности столкновения рассказали журналисты издания BFM TV. Сначала сообщалось о полусотне пострадавших.

По уточненным обстоятельствам, в трамвай, стоявший на подземной остановке у железнодорожного вокзала города, врезался другой трамвай, сперва уехавший от остановки под гору и остановившийся в пробке, а затем по неизвестным причинам покатился в обратном направлении. .По впечатлениям свидетелей происшествия, у трамвая-виновника аварии могли отказать тормоза.

Движения трамваев на этом участке остановили на несколько дней.

Прокуратура ведет расследование по факту непреднамеренной нанесения телесных повреждений.

Перед этим последнее ДТП с трамваями в городе произошло почти 30 лет назад, в 1998 году. В этом же тоннеле столкнулись два трамвая, в аварии пострадали 17 человек.

Напомним, что накануне, 11 января, во французском Страсбурге произошло чрезвычайное происшествие на железной дороге, где столкнулись два пассажирских поезда.

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