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Стоимость проекта – €2,5 млрд: в Румынии строят крупнейшую базу НАТО в Европе

Марина Лисничук
Мир
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Стоимость проекта – €2,5 млрд: в Румынии строят крупнейшую базу НАТО в Европе

На территории Румынии начали строить крупнейшую базу НАТО в Европе, стоимость которой составляет €2,5 миллиарда. Военный объект предполагает расширение уже имеющейся авиабазы Mihail Kogălniceanu до размера небольшого города периметром 30 километров.

Там могут постоянно проживать до 10 тысяч натовских военнослужащих и членов их семей, для которых будет предусмотрена соответствующая инфраструктура. Об этом сообщает издание Еuronews.

Отмечается, что проект включает в себя взлетно-посадочные полосы, оружейные платформы, ангары для военных самолетов, а также школы, детские сады, магазины и больницу. Работы начались с базовой инфраструктуры, то есть подъездных дорог и электросети, и вскоре начнется строительство новой взлетно-посадочной полосы, параллельной существующей. Предполагается, что их соединят, а в восточной части разместят развитую инфраструктуру аэропорта с новыми дорожками, парковками и возможностями для разных типов самолетов..

Стоимость проекта – €2,5 млрд: в Румынии строят крупнейшую базу НАТО в Европе

"Ангары для технического обслуживания, склады топлива, боеприпасы, оборудование, авиационные технические материалы, тренажерные залы, заведения питания, жилые помещения – все необходимое для поддержки работы и выполнения задач базы такого размера", – сказал командир 57-й авиабазы Николае Крецу.

Издание подчеркнуло, что работы по расширению идут полным ходом, но после завершения эта база в округе Констанца, на которую правительство выделило €2,5 млрд, станет крупнейшим и самым важным объектом НАТО в Европе. 

Журналисты считают, что она превзойдет аналогичную базу Rammstein в Германии и сможет вместить более 10 тысяч солдат, которые смогут приезжать сюда со своими семьями.

Стоимость проекта – €2,5 млрд: в Румынии строят крупнейшую базу НАТО в Европе

"В новом геополитическом контексте, когда на границе идет война, развитие базы, таким образом, усиливает восточный фланг НАТО. База будет занимать площадь около 2800 гектаров общим периметром 30 километров и сможет разместить боевые возможности любого типа", – говорится в публикации.

Николае Крецу ​​добавил, что на 57-й авиабазе они проектируют необходимую инфраструктуру, чтобы иметь возможность принимать и поддерживать наземные силы, специальные операции или любой другой тип военного потенциала, который необходим для реагирования на ситуацию в области безопасности.

В настоящее время на существующей базе Mihail Kogălniceanu размещается около 5000 военнослужащих, большинство из которых – американские солдаты.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре прошлого года строительство военной базы НАТО анонсировали в Болгарии. В Минобороны страны, являющейся членом Североатлантического альянса, заявили, что речь идет о возведении казарм и помещений для хранения техники, а также создании разветвленной дорожной сети.

В этом году 4 марта в Албании официально открыли после модернизации авиабазу Кучева, из которой был создан современный центр для будущих воздушных операций НАТО. Она стала первой натовской авиабазой на Западных Балканах.

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