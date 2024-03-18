Стоимость проекта – €2,5 млрд: в Румынии строят крупнейшую базу НАТО в Европе

На территории Румынии начали строить крупнейшую базу НАТО в Европе, стоимость которой составляет €2,5 миллиарда. Военный объект предполагает расширение уже имеющейся авиабазы Mihail Kogălniceanu до размера небольшого города периметром 30 километров.

Там могут постоянно проживать до 10 тысяч натовских военнослужащих и членов их семей, для которых будет предусмотрена соответствующая инфраструктура. Об этом сообщает издание Еuronews.

Отмечается, что проект включает в себя взлетно-посадочные полосы, оружейные платформы, ангары для военных самолетов, а также школы, детские сады, магазины и больницу. Работы начались с базовой инфраструктуры, то есть подъездных дорог и электросети, и вскоре начнется строительство новой взлетно-посадочной полосы, параллельной существующей. Предполагается, что их соединят, а в восточной части разместят развитую инфраструктуру аэропорта с новыми дорожками, парковками и возможностями для разных типов самолетов..

"Ангары для технического обслуживания, склады топлива, боеприпасы, оборудование, авиационные технические материалы, тренажерные залы, заведения питания, жилые помещения – все необходимое для поддержки работы и выполнения задач базы такого размера", – сказал командир 57-й авиабазы Николае Крецу.

Издание подчеркнуло, что работы по расширению идут полным ходом, но после завершения эта база в округе Констанца, на которую правительство выделило €2,5 млрд, станет крупнейшим и самым важным объектом НАТО в Европе.

Журналисты считают, что она превзойдет аналогичную базу Rammstein в Германии и сможет вместить более 10 тысяч солдат, которые смогут приезжать сюда со своими семьями.

"В новом геополитическом контексте, когда на границе идет война, развитие базы, таким образом, усиливает восточный фланг НАТО. База будет занимать площадь около 2800 гектаров общим периметром 30 километров и сможет разместить боевые возможности любого типа", – говорится в публикации.

Николае Крецу ​​добавил, что на 57-й авиабазе они проектируют необходимую инфраструктуру, чтобы иметь возможность принимать и поддерживать наземные силы, специальные операции или любой другой тип военного потенциала, который необходим для реагирования на ситуацию в области безопасности.

В настоящее время на существующей базе Mihail Kogălniceanu размещается около 5000 военнослужащих, большинство из которых – американские солдаты.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре прошлого года строительство военной базы НАТО анонсировали в Болгарии. В Минобороны страны, являющейся членом Североатлантического альянса, заявили, что речь идет о возведении казарм и помещений для хранения техники, а также создании разветвленной дорожной сети.

В этом году 4 марта в Албании официально открыли после модернизации авиабазу Кучева, из которой был создан современный центр для будущих воздушных операций НАТО. Она стала первой натовской авиабазой на Западных Балканах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!